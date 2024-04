Κοινωνία

Ηλιούπολη: Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία για τους δύο νεκρούς που βρέθηκαν σε διαμέρισμα της Ηλιούπολης. Τι έδειξε η ιατροδικααστική εξέταση.

-

Μυστήριο καλύπτει, το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Ηλιούπολη, όπου βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμό μια 63χρονη γυναίκα με τον 36χρονο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές θεωρούν ως επικρατέστερο σενάριο ο γιος να σκότωσε την μητέρα του και στην συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία βρήκε την γυναίκα καθισμένη στο σαλόνι του διαμερίσματος, έχοντας τραύμα στο κεφάλι της, ενώ ο γιος βρισκόταν στο δωμάτιο του ξαπλωμένος στο κρεβάτι.

Οι αρχές δεν αποκλείουν, ο γιος να αυτοτραυματίστηκε και στη συνέχεια να κατάφερε να φτάσει στο δωμάτιο του, καθώς φέρει τραύμα στο μάγουλο.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, προηγήθηκε ο θάνατος της μητέρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από καταγγελία που έγινε από γείτονες για ανυπόφορη δυσοσμία. Μάλιστα η γυναίκα που ειδοποίησε την Άμεση Δράση σημείωσε ότι τα θύματα εδώ και μερικές μέρες δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα αντίκρισαν τη μητέρα και τον γιο της νεκρούς, με τραύματα στο κεφάλι από πυροβολισμό.





Ειδήσεις σήμερα:

Missing alert για την εξαφάνιση 48χρονης

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση

Champions League: Υπερθέαμα και ανατροπές προς τα ημιτελικά