Τσούνης στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα είναι ο στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή (βίντεο)

Τι είπε ο Αμερικανός Πρέσβης στον ΑΝΤ1 για τις διμερείς σχέσεις αλλά και τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα είναι ο στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, δήλωσε ο αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον Αντώνη Σεφερλή.

Ο Τζόρτζ Τσούνης εξέφρασε μεταξύ άλλων την δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών, για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στρατού, ενώ ανέφερε πως θα αυξηθούν οι αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Όπως ανέφερε αρχικά: "Πολύ γενικά να σας δηλώσω ότι οι σχέσεις μας δεν έχουν υπάρξει ποτέ ξανά σε τόσο υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα είναι ο στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή και οι ΗΠΑ εκτιμούν όλη την προσφορά της Ελλάδας”

“Ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Στρατού, για τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ, είναι θέμα τεράστιου ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ. Και αυτό κάνουμε με τα F35, με την αναβάθμιση των F16 σε Viper, τα BlackHawk, τα ελικόπτερα MI 160 ROMEO. Το πιο προηγμένο αεροσκάφος στην ιστορία του κόσμου το εμπιστευόμαστε στα χέρια των Ελλήνων συμμάχων μας” είπε ακόμη ο Πρέσβης.

Όσον αφορά στις επενδύσεις στη χώρα μας, ανέφερε: “Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει το ένα και σημαντικότερο πράγμα που ψάχνουν οι επενδυτές και αυτό είναι “πανέξυπνοι, σπουδασμένοι, άνθρωποι”.

Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι οι ΗΠΑ, ενθαρρύνουν τους δύο ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους να επεξεργαστούν τους όποιους εκνευρισμούς στις σχέσεις τους με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα.

Ακόμη, όπως είπε σχετικά με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και την πιο ενεργή εμπλοκή του Ιράν προς το Ισραήλ, είπε ότι πιστεύει ότι η κατάσταση αναμένει να αποκλιμακωθεί.

