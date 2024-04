Οικονομία

Βόλος: Ακυρώθηκε και δεύτερη προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι

Το πρόβλημα με τον πυθμένα του λιμανιού, μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες προγραμματισμένες προσεγγίσεις.

Και δεύτερο κρουαζιερόπλοιο ακύρωσε την προσέγγισή του στο Βόλο, που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου λόγω της κατάστασης του πυθμένα του λιμένα, το βάθος του οποίου έχει μικρύνει μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και τις τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που κατέληξαν σε αυτόν.

Πρόκειται για το Celebrity Infinity που θα οδεύσει τελικά, προς Θεσσαλονίκη ενώ είναι άγνωστο τί θα γίνει με τις υπόλοιπες προγραμματισμένες προσεγγίσεις του για φέτος που είναι συνολικά 17

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή της, η πρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Θέκλα Καμμένου «και το Celebrity Infinity – τουλάχιστον για την Τρίτη 16/04 μας αφήνει για τη Θεσσαλονίκη. Και πολύ πιθανώς να μας αντικαταστήσουν κι αυτοί για όλες τις προσεγγίσεις του καλοκαιριού – που είναι 17 ! Αν μη τι άλλο, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να μας “βραβεύσει” στο μέλλον για την δουλειά που προωθούμε σε αυτό, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης»

Να σημειωθεί ότι μια μέρα νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι το NCL Gateways, ένα κρουαζιερόπλοιο των 4000 ατόμων, ακύρωσε επίσης, την άφιξή του στο λιμάνι του Βόλου, το οποίο αντικατέστησε με τη Θεσσαλονίκη.

