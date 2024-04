Αθλητικά

Basket League: Το Μαρούσι “λύγισε” τον Απόλλωνα Πάτρας και παρέμεινε σε τροχιά playoffs (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Μαρούσι επικράτησε του Απόλλωνα Πάτρας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Basket League και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στα playoffs του πρωταθλήματος.

-

Με τεράστια εμφάνιση του Μίροσλαβ Ραντούλιτσα (26π.), το Μαρούσι υπερασπίστηκε την έδρα του και συνεχίζει να ονειρεύεται πρόκριση στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Νίκου Βετούλα επικράτησε με 77-73 του Απόλλωνα Πατρών, για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 9-16. Στον αντίποδα, οι Αχαιοί, οι οποίοι έχουν ήδη υποβιβαστεί, υποχώρησαν στο 4-21.

Το εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο, όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 19-9 και εξασφάλισε ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 14 πόντων (38-24 στο 20΄), βοήθησε το Μαρούσι να αντέξει στην πίεση του Απόλλωνα στον... επίλογο του αγώνα. Κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (39- έναντι 27) και κυρίως στα επιθετικά που του έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες (13 έναντι 5), οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την παραγωγικότητα τους στην τέταρτη περίοδο, πλησίασαν σε 73-70 στα 8΄΄ για τη λήξη, αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρους τους.

Άξιος συμπαραστάτης του Ραντούλιτσα στην επίθεση του Αμαρουσίου, ο Αϊζάια Μπίσκοου με 13 πόντους, ενώ από τον Απόλλωνα πάλεψαν οι Μάλικ Όσμπορν (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Τσαντ Μπράουν (16 πόντοι, 16 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 38-24, 60-46, 77-73.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Θεωνάς, Μάνος

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας): Χιλ 3 (1), Στασινός 5 (1), Τζούστον, Ραντούλιτσα 26 (2), Γιαννόπουλος 9 (1), Μπρίσκο 13, Φιλιππάκος 5, Νικολαΐδης 3, Ιορδάνου 8 (2), Γούνταρντ 5 (1).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Βησσαρίου 8 (1), Οσμπορν 24 (1), Πέρκινς 10 (1), Σαλούστρος 5 (1), Μπράουν 16, Μπλόντιν 10 (1), Κογιώνης, Γκιουζέλης, Καφεζάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Λευκά Όρη

Σεισμός στην Ιστιαία - Αισθητός και στην Αττική

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Μαχαίρωσε το 9 μηνών βρέφος στο στομάχι - Κατέληξε και η μητέρα του (βίντεο)