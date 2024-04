Τεχνολογία - Επιστήμη

Εύβοια: Νέος σεισμός στην Ιστιαία

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Ο τελευταίος σεισμός που καταγράφηκε.

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφηκε στις 05:02 σε απόσταση τριών χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από τα Βασιλικά Ιστιαίας, ή περίπου 112 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το πρωί χθες Σάββατο καταγράφηκε σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, κατά την ίδια πηγή.

