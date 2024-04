Οικονομία

Ισραήλ: Άνοιξε ο εναέριος χώρος, ξεκινούν οι πτήσεις

Πώς διεξάγονται οι πτήσεις από και προς το Ισραήλ.

Το Ισραήλ άνοιξε σήμερα τον εναέριο χώρο του στις 07:30 το πρωί (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε η αρχή αεροδρομίων της χώρας, μετά την ιρανική επίθεση με εκατοντάδες drones και πυραύλους στην διάρκεια της νύχτας.

Ανακοινώθηκε επίσης, ότι οι πτήσεις από το Τελ Αβίβ αναμένεται ότι θα επηρεαστούν, ενώ οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να ελέγξουν τους χρόνους των πτήσεών τους.

Η πρώτη πτήση που προσγειώθηκε στο Ισραήλ ήταν από Ζυρίχη, ενώ επανακκινούν και οι πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.

Και η Ιορδανία άνοιξε τον εναέριο χώρο της που είχε κλείσει αργά το Σάββατο, μετά την επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα, η κρατική τηλεόραση της χώρας, επικαλούμενη τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας.



Μετά από την Ιορδανία και το Ιράκ άνοιξε τον εναέριο χώρο του, καθώς η αεροπορική αρχή της χώρας ανακοίνωσε ότι δεν υφίστανται οι κίνδυνοι ασφάλειας από την ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ.

