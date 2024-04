Life

“The 2night Show” – Foxy Lee: Η Φιλοσοφική, το metal και η αγάπη για την καλή μουσική (βίντεο)

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με το Γρηγόρη Αρναούτογλου τις εμπειρίες της από τη metal σκηνή αλλά και τους πειραματισμούς της με άλλα είδη.

Τη γνωστή ερμηνεύτρια Foxy Lee υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» με την Foxy να μιλά για την metal σκηνή και την συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο, αλλά και για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι μετά τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή.

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή της με τη μουσική και το τραγούδι είπε: «Η ιστορία ξεκινάει από παιδάκι πολύ μικρό. Κάποιος γνωστός μου είχε πάρει ένα παιδικό αρμόνιο και ο μπαμπάς μου με άκουσε να παίζω και είπε να με πάνε ωδείο. Πήγα πιάνο 10 χρόνια και μετά τραγουδούσα τελείως ερασιτεχνικά σε πιο rock στιλ. Στη σχολή τίποτα. Γενικά από τρίτη λυκείου τα είχα αφήσει όλα, γιατί είχα ρίξει πολύ διάβασμα. Τα τελευταία χρόνια μου γύρισε και λέω 'Θα το δοκιμάσω, γιατί όχι;' Μου αρέσει πολύ να παντρεύω διάφορα ήδη μουσικής και να πειραματίζομαι... Μου αρέσει να μην κλείνομαι σε κουτάκια. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την απόφαση να αφοσιωθώ στο τραγούδι. Εφόσον ήρθα σε αυτό το σημείο και πήρα αυτήν την απόφαση είμαι πλέον πολύ χαρούμενη».

Σχετικά με τους λόγους που δεν αφοσιώθηκε απόλυτα στη metal μουσική, η Foxy Lee ανέφερε: «Δεν μπορείς να ζήσεις από τη metal μουσική στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Πάντα άκουγα και έγραφα διάφορα ήδη μουσικής, οπότε δεν κάνω κάτι έξω από τον εαυτό μου. Ειδικά με τους Arcade και την Panik το έχουμε βρει. Δεν πιέζομαι για τίποτα...Μου γύρισε το μυαλό στην καραντίνα. Άρχισα και έγραφα τραγούδια και τα ανέβαζα μόνη μου στο YouTube. Είχε κάνει mix mastering σε ένα κομμάτι μου ο Δημήτρης Τζιόλας, που τότε ήταν ηχολήπτης του Αναστάσιου Ράμμου. Μου έστειλε μήνυμα, επικοινώνησαν οι Arcade κατευθείαν, βρεθήκαμε και ήταν καρμικό».

Η Foxy Lee μίλησε και για τη συνεργασία της στα “μπουζούκια” με τον Αντώνη Ρέμο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι τιμή μου. Το ότι ξεκίνησα και ήταν η πρώτη μου συνεργασία είναι τιμή μου. Όταν με πήραν και μου είπαν “Πήγαινε εκεί για να τραγουδήσεις, να σε ακούσουν” και μου είπαν ότι με θέλουν, δεν το πίστευα. Ήταν πολύ ξαφνικό... Σε κάθε είδος, όταν είναι καλή η μουσική, πάντα γίνεσαι με το κοινό ένα. Σου φτιάχνουν τη διάθεση, τους φτιάχνεις τη διάθεση, είναι πολύ όμορφο συναίσθημα».

Επιπλέον ανέφερε πως, με εξαίρεση ένα μήνυμα που έχει δεχτεί, όλοι οι άλλοι μουσικοί που ασχολούνται με την metal ήταν θετικοί με την απόφασή της να μεταπηδήσει και σε άλλα μουσικά ήδη. Σε αντίστοιχο πλαίσιο εξέφρασε και την υποστήριξη που έχει από τους γονείς της λέγοντας πως τη βλέπουν σε κάθε της εμφάνιση: «Στηρίζουν κάθε επιλογή μου. Έχουν έρθει σε ένα live που έκανα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα, ήρθαν από την Αθήνα».

