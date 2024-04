Οικονομία

“Καλάθι των νονών”: Πότε κάνει πρεμιέρα

Ποιο το διάστημα που θα είναι σε ισχύ το “Καλάθι των νονών”. Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών, «το καλάθι των νονών». Με την τροπολογία, οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι των νονών»), από τις 22 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024.

Οι υπόχρεοι εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι των νονών», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών» μπορούν να αποστέλλουν και άλλες επιχειρήσεις πέραν των υπόχρεων που προαναφέρονται. Εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεες τήρησης των διατάξεων της εν λόγω τροπολογίας.

Με την ίδια τροπολογία και με άλλες διατάξεις που έχουν περιληφθεί σε αυτή:

Εξασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις που δίνονται, βάσει των καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ακέραιο.



Αποφάσεις επιτροπών για τον καθορισμό αιγιαλών και παραλιών, οι οποίες είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 5092/2024, μπορούν να εγκρίνονται από τον γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να δημοσιεύονται, για να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της διαδικασίας υπό τις νέες επιτροπές.



Επιταχύνεται η διαδικασία μετεγκατάστασης της ΕΑΣ. Α.Ε. από τον χώρο, στον οποίο θα δημιουργηθεί το κυβερνητικό πάρκο Ανδρέας Λεντάκης. Προς το σκοπό αυτό, παρέχεται η δυνατότητα για πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των κινητών πραγμάτων ΕΑΣ Α.Ε. που βρίσκονται στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος Θα καταστεί σύντομα διαθέσιμος για έναρξη των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου.



Επεκτείνονται για το έτος 2024 οι ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων των δικαιωμάτων ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται το υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς για τα ακίνητα αυτά και εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός τους, χωρίς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του