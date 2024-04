Πολιτική

Γεωργούλης στο “Πρωινό”: Είμαι αθώος, το δικαστήριο θα με δικαιώσει (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός και ευρωβουλευτής μιλώντας στο καθημερινό μαγκαζίνο του ANT1 και το Γιώργο Λιάγκα.

Τη βεβαιότητά του ότι η Δικαιοσύνη θα τον αθωώσει στην υπόθεση της κατηγορίας του για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης εξέφρασε την Πέμπτη μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” και το Γιώργο Λιάγκα, ο ηθοποιός, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και υποψήφιος εκ νέου για την Ευρωβουλή με το κόμμα «Πράσινο Κίνημα». Ο κ. Γεωργούλης απέρριψε, εξάλλου, το ενδεχόμενο κάποια μη-παρενοχλητική συμπεριφορά του, να παρεξηγήθηκε από την καταγγέλλουσα ως παρενοχλητική, και αποκάλυψε ότι παρά τα όσα μεσολάβησαν, εξακολουθεί να έχει προτάσεις για δουλειά στην υποκριτική.

«Δεν έχω κληθεί να καταθέσω σχετικά με την καταγγελία εις βάρος μου. Δεν έχω καν πάρει αντίγραφο της δικογραφίας. Άρα δεν έχω ακριβή ενημέρωση για την κατηγορία μου, παρότι έκανα όλες τις νομικές ενέργειες που είναι απαραίτητες προκειμένου να αποκτήσω», σημείωσε, και προσέθεσε ότι η οικογένειά του, οι φίλοι του αλλά και πολλοί άγνωστοι άνθρωποι τον πίστεψαν, τον υποστήριξαν και του έδωσαν θάρρος τις πρώτες ημέρες μετά από την υποβολή της καταγγελίας. «Αυτό μου έδωσε δύναμη να σταθώ στα πόδια μου», σχολίασε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Γεωργούλης αποκάλυψε ότι δεν έχει μιλήσει με την καταγγέλλουσα. «Τις πρώτες ημέρες δεν μίλησα γενικώς με κανένα, πολλώ δε μάλλον με εκείνη. Είχα παραλύσει, ήταν σαν να με είχε χτυπήσει κεραυνός, και δεν μου έβγαινε καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τους ανθρώπους».

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύει ότι έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά από το ζήτημα αυτό, είπε: «Δε μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Έχω ένα καλό χαρακτηριστικό: αφήνω το χρόνο να περάσει για να κρίνω. Και το κάνω αυτό και στα δύσκολα, αλλά και στα ευχάριστα. Έτσι και τώρα, πρέπει να αφήσω κι άλλο χρόνο να περάσει μέχρις ότου διαπιστώσω, αν η ζημιά που έχω υποστεί είναι ανεπανόρθωτη».

