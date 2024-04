Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Βία ανηλίκων: Οι αστυνομικές δράσεις το πρώτο 15μερο του Απριλίου (βίντεο)

Τα αποτελεσματα των δράσεων και των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, για το πρώτο 15μερο του Απριλίου.

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα που έφερε το πρώτο 15νθήμερο του Απριλίου το σχέδιο ειδικών στοχευμένων δράσεων, που υλοποιεί, με τρεις βασικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβατικότητας ανηλίκων καθώς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, δραστηριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, και ιδιαίτερα τα επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, που επιλαμβάνονται στην πλειονότητα των περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν σε 2.165 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και χορηγήθηκε σε 161 γυναίκες θύματα η εφαρμογή του Panic Button. Συνολικά, διαχειρίστηκαν 1.496 περιστατικά, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν 831 συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν σε δομές με οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας 27 θύματα.

Όπως υπενθυμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, έχουν εξασφαλιστεί, με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως "safe houses", για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους, όπως τα ανήλικα παιδιά τους, που χρειάζονται προστασία.

Παράλληλα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και της βίας μεταξύ ανηλίκων, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων αλλά και των γονέων τους, εφαρμόζονται δράσεις ήπιας αστυνόμευσης, από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται νέοι και έχουν σημειωθεί περιστατικά. Έτσι, σε όλη την επικράτεια, έχουν πραγματοποιηθεί:

11.653 έλεγχοι ατόμων,

641 προσαγωγές,

395 συλλήψεις, ενώ

βεβαιώθηκαν 544 παραβάσεις.

Παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, συνεχίζονται οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Για το λόγο αυτό, δραστηριοποιούνται κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των δράσεων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε ολόκληρη τη χώρα, από 1 έως 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν 1.225 ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες:

ελέγχθηκαν 183.259 άτομα,

προσήχθησαν 10.969 και

συνελήφθησαν 3.694.

Επιπλέον, ενδεικτικά εξιχνιάστηκαν 556 κλοπές- διαρρήξεις, 109 απάτες, 98 κλοπές τροχοφόρων, 63 ληστείες, 25 απάτες με υπολογιστή καθώς και 1.166 υποθέσεις περί όπλων και 694 περί ναρκωτικών.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες Τροχαίας πραγματοποίησαν ειδικές εξορμήσεις και στοχευμένους ελέγχους, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 249.090 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 81.290 παραβάσεις, γα τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

15.653 για υπερβολική ταχύτητα,

4.129 για μη χρήση κράνους,

2.993 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

2.726 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

1.771 για ΚΤΕΟ,

1.288 για μέθη,

1.078 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και

601 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, την καλύτερη δυνατή προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει απροστάτευτο και μόνο».

Το βίντεο Χρυσοχοΐδη για την προστασία ανηλίκων

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο σχετικά με τις δράσεις του Υπουργείου, για την προστασία των ανηλίκων, την αποτροπή και την αντιμετώπιση της νεανικής βίας και παραβατικότητας, πού όπως τονίζει ο υπουργός «αποτελούν προτεραιότητα μας».

Όπως τονίζεται στο βίντεο μια από τις δράσεις είναι η ήπια αστυνόμευση από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, ενώ στην συνέχεια παρουσιάζονται αστυνομικοί να μιλάνε σε έφηβους σε κάποια πλατεία της Αθήνας ενημερώνοντας τους ότι βρίσκονται εκεί σε περίπτωση που χρειαστούν κάτι ή προκύψει κάποιο περιστατικό.

Στη συνέχεια του βίντεο ο κ. Χρυσοχοΐδης συμμετέχει σε συζήτηση με νεαρά άτομα στη Στέγη Νέων για το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας ενώ ακολούθως παρουσιάζονται αποσπάσματα από εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με το φαινόμενο, στην οποία συμμετείχε ο ίδιος και φορείς της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Δείτε το σχετικό βίντεο

