Θεσσαλονίκη: Έκλεψε μπαταρία από... αναπηρικό αμαξίδιο

Μια απίστευτη κλοπή σημειώθηκε στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 40χρονος έκλεψε τη μπαταρία από αναπηρικό αμαξίδιο.

Απίστευτη κλοπή σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 40χρονος, υπήκοος Αλβανίας έκλεψε μπαταρία από αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας. Για κακή του τύχη ο δράστης έγινε αντιληπτός από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Μετά από λίγη ώρα ο 40χρονος συνελήφθη από κληθέντες αστυνομικούς της Ομάδα «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Η ανωτέρω μπαταρία του ηλεκτρικού αμαξιδίου παραδόθηκε στην ιδιοκτήτρια του οχήματος.

