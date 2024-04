Παράξενα

Κιμ Γιονγκ Ουν - “Φιλικός Πατέρας”: Το νέο τραγούδι αφιερωμένο στον Βορειοκορεάτη ηγέτη (βίντεο)

Το τραγούδι αυτό, φαίνεται να είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης, να αυξηθεί η δημοτικότητα του ανώτατου ηγέτης της χώρας.

Ένα νέο τραγούδι αφιερωμένο στον Κιμ Γιονγκ Ουν, κυκλοφόρησε στην Βόρεια Κορέα. Το τραγούδι, με τίτλο "Friendly Father (Φιλικός Πατέρας)", εγκωμιάζει τον ηγέτη της χώρας, χαρακτηρίζοντας τον ως "φιλικό και εξαίρετο ηγέτη".

Η κίνηση αυτή, φαίνεται να είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης, να αυξήσουν την δημοτικότητα του ανώτατου ηγέτης της χώρας. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού μεταδόθηκε για πρώτη φορά από την κρατική τηλεόραση της χώρας την Τετάρτη 17 Απριλίου, ένω μία ζωντανή εμφάνιση του κομματιού, παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν, είχε μεταδοθεί μία μέρα νωρίτερα, με αφορμή την χτίσιμο 10.000 νέων κατοικιών.

