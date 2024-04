Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Μήνυση Δασκαλάκη εναντίον της αδερφής της

Για ποιο λόγο κατέθεσε μήνυση ο Μάνος Δασκαλάκης εναντίον της αδερφής της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρας.

Της Άννας Νικολάου

Μήνυση για ψευδή κατάθεση υπέβαλε ο Μάνος Δασκαλάκης σε βάρος της αδελφής της Ρούλας Πισπιρίγκου για όσα κατέθεσε στη δίκη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Η μάρτυρας ξέσπασε σε κλάματα όταν η εισαγγελέας της έδειξε φωτογραφία με το βρέφος που το βρήκε νεκρό στην κούνια του.



Τις τελευταίες στιγμές της μόλις έξι μηνών Ίριδας περιέγραψε στο δικαστήριο η Δήμητρα Πισπιρίγκου. Ήταν εκείνη που βρήκε το μωρό παγωμένο στο κρεβατάκι του, το σήκωσε και πήγε να ειδοποιήσει την αδελφή της Ρούλα που βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού. Η έδρα επέμενε σε ερωτήσεις σχετικά με το πανάκι με τις επτά κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στην κούνια.



«Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι όπως σήκωσα το παιδί απότομα, πετάχτηκε το πανάκι. Εκείνη τη στιγμή και εγώ ήμουν σε τρομερό σοκ, της Ρουλας της έφυγε το πιατάκι από τα χέρια και είχε πέσει στη γωνία και φώναζε δυνατά. Θυμάμαι δυνατές φωνές, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγε» ανεφερε η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρα.



Η εισαγγελέας παρατήρησε ότι η μάρτυρας έπεσε σε "πλείστες αντιφάσεις" και η πλευρά του Μανου Δασκαλάκη υπέβαλε μήνυση για ψεύδη κατάθεση, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη εντοπίσει η έρευνα.





Η δικηγόρος του Μάνου Δασκαλάκη Ευαγγελία Αμπαζη δήλωσε ότι «Βλέπουμε 4 διαφορετικές καταθέσεις με αντιφάσεις που εμπαίζουν την νοημοσύνη μας και εξαντλούν την υπομονή μα, η υπομονή του κυρίου Δασκαλάκη εξαντλήθηκε και ζήτησε από την δικαιοσύνη να διερευνήσει αν υπάρχουν άλλες άδικες πράξεις οι οποίες έχει υποπέσει πέρα από την ψεύδη κατάθεση».



Η μάρτυρας ρωτήθηκε και για μία συζήτηση μεταξύ του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη και της ιατροδικαστή Αγγελικής Τσιόλα, την οποία της μετέφερε η Ρούλα Πισπιρίγκου.





Εισαγγελέας: Τι άκουσε η αδελφή σας να συζητούν η ιατροδικαστής Τσιόλα και ο κ. Ηλιάδης και ζήτησε το πανάκι πίσω μετά από τρεις μήνες;

Δ. Πισπιρίγκου: Είχε ακούσει ένα διάλογο του Ηλιάδη που έλεγε στη Τσιόλα «κάτι γίνεται εδώ». Ο Ηλιάδης και η Τσιόλα συζητούσαν πίσω από την πόρτα της ΜΕΘ και η αδελφή μου τους άκουσε. Ο Ηλιάδης έλεγε ότι δεν είναι σοβαροί γονείς αυτοί, ότι ο πατέρας πέφτει και κοιμάται στις καρέκλες και ότι η μητέρα έρχεται στο νοσοκομείο καλοντυμένη και φοράει κολόνιες.



Στη δίκη κατέθεσε και η Παιδίατρος της οικογένειας, η οποία όπως είπε είχε κάνει σύσταση στην οικογένεια να προβεί σε γονιδιακό έλεγχο, δυο εβδομάδες μετά τον θάνατο της ίριδας.





