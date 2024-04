Αθλητικά

Τένις - Βαρκελώνη: Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στον ημιτελικό

Ποιον θα αντιμετωπίσει ο Έλληνας τενίστας, διεκδικώντας το “εισιτήριο” για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος Ντούσαν Λάγιοβιτς, Νο59 στην παγκόσμια κατάταξη θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον έναν ημιτελικό του Barcelona Open που θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 του Σαββάτου (20/4).

Ο 33χρονος τενίστας νίκησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-2) τον Γάλλο Αρτούρ Φις (Νο.36) και θα μονομαχήσει με τον Έλληνα πρωταθλητή για μία θέση στον τελικό του τουρνουά 500 της ATP.

Οι δυο τους έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές στο τουρ κι ο Έλληνας τενίστας προηγείται με 2-1, έχοντας πετύχει δύο σερί νίκες. Έχουν παίξει μία φορά στο χώμα, στον τελευταίο τους αγώνα το 2020 στο Αμβούργο, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 2-0.

Έναν χρόνο νωρίτερα ο Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει στα τρία σετ στο Πεκίνο, ενώ ο Λάγιοβιτς νίκησε στην πρώτη τους αναμέτρηση στο Wimbledon το 2017.

Ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (21/4, 17:00) με τον Κάσπερ Ρουντ ή Τομάς Ετσεβέρι, που θα αγωνιστούν στις 14:30 του Σαββάτου (20/4)

Τσιτσιπάς: Έπρεπε να παίξω στο όριό μου σε μερικούς πόντους

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να «σβήσει» δύο ματς μπολ του Αργεντινού, Φακούντο Ντίαζ Ακόστα στο τρίτο σετ, έφτασε στα... όριά του σε ορισμένες περιπτώσεις όπως παραδέχθηκε κι ο ίδιος, αλλά κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Barcelona Open για 4η φορά στην καριέρα του. Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο7 του κόσμου, διατήρησε το αήττητο σερί στη φετινή χωμάτινη σεζόν (9-0) και τόνισε πως ο αγώνας με τον Αργεντινό ήταν πολύ δύσκολος και σε ορισμένες στιγμές ήταν πολύ κοντά στο να χάσει το ματς.

«Ορισμένες στιγμές του αγώνα, ήμουν πολύ κοντά για το χάσω. Φαινόταν... βουνό. Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο να διατηρήσω το ίδιο επίπεδο σε όλο το αγώνα και από την άλλη νομίζω ότι έπαιξε απίστευτα. Άφησε τα πάντα έξω στο court. Είναι καλός παίκτης στο χώμα. Έχει έναν ATP τίτλο και σήμερα έκανε προφανές το λόγο, βγάζοντας στο court ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Αισθάνομαι ότι το να έχω τόσα ματς όντας στη "ζώνη" βοηθάει στο να αντιμετωπίζω τέτοιες καταστάσεις».

Και πρόσθεσε ο Τσιτσιπάς: «Ήξερα ότι όλα ήταν δυνατά ανά πάσα στιγμή. Ακόμα κι όταν σέρβιρα ήμουν προσεκτικός. Φυσικά θέλεις να πας "γεμάτος" στο σέρβις σου, κάνεις άσους και να κερδίζεις εύκολους πόντους, αλλά δεν λειτουργεί έτσι στο χώμα και το χώμα δεν σου δίνει τίποτα “δωρεάν”, πρέπει να δουλέψεις τον κάθε πόντο. Έχασα λίγο την ένταση στο σέρβις μου για να πω την αλήθεια. Πήγαινα πολύ αργά, αλλά μόλις το κατάλαβα κατάφερα να επιστρέψω και ήταν κάτι που με βοήθησε πολύ στο τάι-μπρέικ γιατί αν δεν το καταλάβαινα, δεν ξέρω… Ήταν ένα πνευματικό παιχνίδι και έπρεπε να παίξω στο όριο σε μερικούς πόντους».

