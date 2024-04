Φιντάν: Εάν δεν ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος η κρίση θα συνεχιστεί

Κόσμος

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραχώρησε κοινή συνέντευξη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Τι δήλωσαν για την ένταση ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ.

«Εάν δεν δοθεί στους Παλαιστίνιους το κράτος, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία που τους αξίζει, αυτού του τύπου οι κρίσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σεμίχ Σούκρι, ο οποίος ανέφερε πως «οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν το δικό τους κράτος», προσθέτοντας ότι «οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή δεν θα τελειώσουν εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί».

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Έχουμε δράσει μαζί στη Γάζα από την αρχή της κρίσης. Υπογραμμίσαμε τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Εργαζόμαστε σκληρά μέρα και νύχτα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια φτάνει στη συνοριακή πύλη της Ράφα».

«Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι ο τερματισμός της ισραηλινής κατοχής και η εφαρμογή της φόρμουλας της λύσης των δύο κρατών. Οι χθεσινές επιθέσεις από την Υεμένη, η σημερινή ένταση Ιράν-Ισραήλ, όλα αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ως Τουρκία, έχουμε πει το ίδιο πράγμα από την αρχή Οι Παλαιστίνιοι αξίζουν το κράτος, την ανεξαρτησία και αν δεν δοθεί η κυριαρχία, αυτές οι κρίσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται», είπε ο Τούρκος Υπουργός.

Από την πλευρά του ο Σεμίχ Σούκρι δήλωσε ότι ανησυχούν πολύ για την ένταση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ και επανέλαβε ότι ζήτησαν αυτοσυγκράτηση.

