Άρης - Κολοσσός Ρόδου: πλήρωσαν τα λάθη τους οι Θεσσαλονικείς

Με τη... σφραγίδα των Λούκα Μπράικοβιτς και Άντριου Γκάουντλοκ η νίκη του Κολοσσού κόντρα στον Άρη.

Καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε σήμερα στο "Αλεξάνδρειο", για την 4η αγωνιστική του Top 6 της Basket League, επί του Αρη με 69-60. Επικράτηση που του έδωσε την πρώτη νίκη του στη διαδικασία (σ.σ. προηγήθηκαν οι ήττες από Περιστέρι, Παναθηναϊκό, Προμηθέα) και είχε τη… σφραγίδα των Λούκα Μπράικοβιτς, Άντριου Γκάουντλοκ.

Ο Αυστριακός, με καταγωγή από τη Σερβία, πάουερ φόργουορντ/σέντερ «έγραψε» νταμπλ-νταμπλ στο ματς (20 πόντοι, 14 ριμπάουντ, τα 4 εκ των οποίων επιθετικά, 2 κοψίματα), ενώ ο Αμερικανός γκαρντ «εκτέλεσε» από τα 6.75, ενάμισι λεπτό πριν το φινάλε και «σφράγισε» την επιτυχία της ομάδας του. Τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 3 ασίστ.

Οι Ροδίτες υπερείχαν, συνολικά, στη ρακέτα (51 με 43 τα ριμπάουντ υπέρ τους) και δεν «πλήρωσαν» τα 13 λάθη που έκαναν, ούτε τη μεγάλη αστοχία τους στις βολές (10/22).

«Στοίχισαν» στον Αρη η επιθετική αναποτελεσματικότητα (7/14 βολές, 13/31 δίποντα, 9/39 τρίποντα) και τα 11 λάθη του. Ξεχώρισαν για λογαριασμό του οι Βασίλης Τολιόπουλος (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τζόναθαν Σταρκ (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Σημείο αναφοράς στο ματς για τους Θεσσαλονικείς αποτέλεσε, επίσης, η επιστροφή σε δράση, μετά από 2,5 μήνες, λόγω του τραυματισμού του, του Ρομπέρτο Γκάλινατ.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 32-34, 53-54, 60-69.

Με βασικό κινητήριο μοχλό τον Μπράικοβιτς και τους Περάντες, Γκάουντλοκ να βοηθούν, ο Κολοσσός προηγήθηκε στο 7’ με +8 (5-13). Διαφορά η οποία «ανέβηκε» στο 12’ στο +11 (11-22).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά με τους Τολιόπουλο, Περσίδη, Σταρκ, Μπλούμπεργκς, ο Αρης «απάντησε» με επιμέρους 17-7 και μείωσε στο 18’ στο μισό καλάθι (28-29). Σκηνικό που έκανε καλύτερο στην πορεία, με συνέπεια να πάρει για πρώτη φορά τα ηνία στο σκορ, στο 21’ , με τρίποντο του Χάρελ (35-34).

Η συνέχεια βρήκε τις ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι (37-40, 42-40, 44-44), με τον Κολοσσό, επενδύοντας στην εκτελεστική δεινότητα του Κολοβέρου από τα 6.75, να ξεφεύγει στο 28’ με +7 (45-52).

Οι Θεσσαλονικείς με σερί 8-2 και τους Γκάλινατ, Σανόγκο, Σταρκ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, μείωσαν στον πόντο στο 30’ (53-54), οι Ροδίτες, ωστόσο, ξέφυγαν εκ νέου με +4 (53-57), στο 31’ και με +6 (58-64) στο 37’, αναγκάζοντας τον Γιάννη Καστρίτη να καλέσει τάιμ άουτ.

Με την επιστροφή στο παρκέ ο Κολοσσός ανανέωσε συνεχώς επιθέσεις με επιθετικά ριμπάουντ του Μπράικοβιτς και βρήκε τρίποντο με τον Γκάουντλοκ, με 1’37’’ να απομένουν για τη λήξη, πήγε στο 60-67 και «καθάρισε» με τη νίκη. Με βολές (2/2) από τον Περάντες διαμορφώθηκε το τελικό 60-69.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Θεονάς, Σκανταλάκης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 4, Τολιόπουλος 15 (3), Μπλούμπεργκς 6 (2), Μποχωρίδης 4, Χάρελ 5 (1), Σλαφτσάκης, Σταρκ 12 (2), Κατσίβελης, Περσίδης 4, Ντε Σόουζα 6, Γκάλινατ 4 (1).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Κολοβέρος 10 (2), Μπράικοβιτς 20 , Παπαγιάννης, Πετρόπουλος, Περάντες 9 (1), Γκάουντλοκ 12 (2), Χατζηνικόλας 3, Μπιλλής 5 (1), Καμαριανός 2, Σίτου 3, Παπαδάκης 5 (1).

