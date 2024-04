Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η πανσέληνος και οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

"Πρέπει να σας πω ωραία πράγματα μεν, αλλά υπάρχουν και τα άλλα πράγματα που πρέπει να σας πω" είπε αρχικά η αστρολόγος.

"Ας αρχίσουμε από τα καλά... Στις 25 ο Ερμής που είναι ανάδρομος, μπαίνει σε ορθή φορά, αν έχετε να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, αφήστε και κανα δυο μερούλες" είπε στη συνέχεια και αναφέρθηκε στην πανσέληνο και τόνισε ότι επηρεάζονται οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοι και Υδροχόοι των δύο πρώτων ημερών.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

