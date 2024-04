Κοινωνία

Πατήσια: Φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα τη νύχτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το περιστατικό. Αναλυτικό ρεπορτάζ από το Λάζο Μαντικό για την εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα".

-

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 05.00 το ξημέρωμα Κυριακής 21 προς Δευτέρα 22.04, σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα ΙΧ στην περιοχή των Πατησίων.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Λάζος Μαντικός, τα οχήματα ήταν σταθμευμένα στην οδό Λυσσάνδρου Καυταντζόγλου στο ύψος της συμβολής της με την οδό Σαμαρά, και για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιστρατεύτηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα 6 στελέχη και 2 οχήματα.

Η φωτιά επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημίες δύο μπαλκόνια, πρώτου και δευτέρου ορόφου, της πολυκατοικίας μπροστά από την οποία είχαν σταθμεύσει οι δύο οδηγοί. Μάλιστα στο ισόγειο της πολυκατοικίας αυτής λειτουργεί και κατάστημα με ρούχα, τη βιτρίνα του οποίου άγγιξαν και έφθειραν οι φλόγες. Σύμφωνα με τους περιοίκους η έγκαιρη κατάσβεση απέτρεψε «στο τσακ» τα χειρότερα, τα οποία θα συνέβαιναν αν η πυρκαγιά είχε επεκταθεί στο εσωτερικό του καταστήματος, όπου είχε αποθηκευτεί προς πώληση, μεγάλη ποσότητα ρουχισμού φτιαγμένη από ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός - Μαχαίρωμα ανηλίκου: Συνελήφθησαν 15χρονος και ο πατέρας του

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Το “Καλάθι του Πάσχα” και των “Νονών” κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Τι περιέχουν