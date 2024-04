Πολιτική

Κασσελάκης στο “Πρωινό”: Είμαι περήφανος για το ευρωψηφοδέλτιό μας (βίντεο)

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την περιοδεία του σε 27 νησιά αλλά και για την υπόθεση της αποπομπής Παπανώτα.

Για τις επικείμενες ευρωεκλογές, για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για την απόφασή του να πραγματοποιήσει προεκλογική περιοδεία σε 27 ελληνικά νησιά με ταξιδεύοντας με ιδιωτικό σκάφος, μίλησε την Δευτέρα το πρωί στο καθημερινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης.

Ερωτηθείς αν δυσκολεύεται με τον μακρύ σε διάρκεια πλου, ο κ. Κασσελάκης απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά, σχολιάζοντας μάλιστα: «Αν είναι δυνατόν, τόσα χρόνια ασχολούμουν με τη ναυτιλία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δυσκολεύομαι».

Ο κ. Κασσελάκης απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποπομπή του Δημήτρη Παπανώτα από το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος, σημείωσε: «Το σημαντικό ζήτημα είναι το ίδιο το έξοχο ευρωψηφοδέλτιό μας, για το οποίο είμαι βαθιά περήφανος. Νέοι, φρέσκιοι και ορεξάτοι άνθρωποι, επιστήμονες, άξιοι και διακεκριμένοι ο καθένας στον τομέα του. Πάμε γερά!»

Το ιστορικό της αποπομπής Παπανώτα

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Παπανώτας μιλώντας προ εβδομάδων σχετικά με υπόθεση γυναικείων δικαιωμάτων, είχε αναφέρει: «Κόψτε την υστερία, γιατί δεν ζούμε στο Ιράν. Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. […] Εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην ΕΕ κανένα. Εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει έναν σατράπη, ο οποίος την κακοποιεί, και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται είναι πρόβλημά της. Στις δουλειές μια χαρά τις μεταχειρίζονται, μια χαρά έχουν μισθούς».

Την Πέμπτη 18.04 με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κασσελάκης τον εξαίρεσε από το ευρωψηφοδέλτιο τονίζοντας: «Σέβομαι απόλυτα τις αποφάσεις των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ που -για πρώτη φορά, με δική μου δέσμευση- επέλεξαν οι ίδιοι τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ο Πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να μη «φορτώσει» ευθύνες αλλού νίπτοντας τας χείρας του. Ειδικά επειδή οι γυναίκες, δυστυχώς, ακόμη υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, ανισότητες και έμφυλη βία. Με λύπη αναγκάζομαι να εξαιρέσω από το Ευρωψηφοδέλτιο τον Δημήτρη Παπανώτα. Γνωρίζω ότι εξέδωσε διορθωτική ανακοίνωση, όμως το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και δε χωρεί συζήτηση. Ιδίως για το κόμμα που έχει προμετωπίδα του τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα».

