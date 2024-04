Κοινωνία

Νέος δικαστικός χάρτης - ΔΣΑ: Πού και πότε ψηφίζουν οι δικηγόροι για το δημοψήφισμά τους

Αναλυτικά η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου και όλοι οι κανόνες της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ξεκινά τη Δευτέρα 22 και θα διαρκέσει μέχρι και την Μεγάλη Δευτέρα 29.04, το δημοψήφισμα το οποίο αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην συνεδρίασή του της 16.04, σχετικά με τη δημιουργία 5 Περιφερειακών Πρωτοδικείων στο Νομό Αττικής βάσει του άρθρου 6 παρ. ε’, του νομοσχεδίου για το «Νέο Δικαστικό Χάρτη».

Όπως μεταδιδει η δικαστική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Λία Κοντοπούλου, το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Εφετείο Αθηνών, καθώς επίσης και ηλεκτρονικά μέσω του portal «Olomeleia».

Οι κανόνες που αποφασίστηκαν:

1) Η ψηφοφορία για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθεί σε επτά (7) τμήματα ως εξής:

Σε δύο (2) τμήματα στο Πρωτοδικείο Αθηνών , από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (κτίρια 2 και 12).

, από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (κτίρια 2 και 12). Σε ένα (1) τμήμα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών , από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (γραφείο ΔΣΑ: αίθουσα 045 – είσοδος από την οδό Δέγλερη).

, από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (γραφείο ΔΣΑ: αίθουσα 045 – είσοδος από την οδό Δέγλερη). Σε ένα (1) τμήμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών , από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (γραφείο ΔΣΑ: 1ος όροφος γραφείο 107).

από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (γραφείο ΔΣΑ: 1ος όροφος γραφείο 107). Σε ένα (1) τμήμα στο Εφετείο Αθηνών, από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (γραφεία ΔΣΑ 3ος όροφος).

από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04, και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 16.00, (γραφεία ΔΣΑ 3ος όροφος). Σε δύο (2) τμήματα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (αίθουσα εκδηλώσεων «Μιχάλης Επ. Ζαφειρόπουλος») από την Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26.04 και τη Μεγάλη Δευτέρα 29.04, και ώρες από 08.00 έως και 18.00.

2) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Δικηγόροι που είναι μέλη του Δ.Σ.Α. εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μέχρι και την 16.04, ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση, ή του αν είναι σε αναστολή.

3) Οι δικηγόροι θα έχουν την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε από τα επτά (7) εκλογικά τμήματα. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με την επιλογή ΟΧΙ ή ΝΑΙ, και ένα ψηφοδέλτιο λευκό.

4) Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους τη δικηγορική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο κ.ά.).

5) Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ξεκινήσει την Δευτέρα 22.04 στις 08.00 και θα ολοκληρωθεί την Μεγάλη Δευτέρα 29.04 στις 18.00. Οι δικηγόροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν, θα έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο και τις0ημέρες του Σαββάτου 27 και της Κυριακής 28.04 μέσω του portal της Ολομέλειας, όπου η ταυτοποίηση γίνεται με τους σχετικούς κωδικούς του portal.

