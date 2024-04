Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Ανατροπές, συγκίνηση και χιούμορ στα επόμενα επεισόδια (βίντεο)

Τι θα δούμε την Τετάρτη και την Πέμπτη παρακολουθώντας με ενδιαφέρον, τις εξελίξεις της αγαπημένης μας σειράς.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 24 Απριλίου και την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 22:30 με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση, αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 24 Απριλίου στις 22:30 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 50

Ο Φίλιππος βρίσκει πανικόβλητο τον Άλκη, καθώς φαίνεται να έχει χάσει την όρασή του, και τρέχουν για το νοσοκομείο. Συναγερμός σημαίνει στην παρέα και όλοι σπεύδουν να του συμπαρασταθούν. Σύντομα η Αθηνά θα τους ενημερώσει για την υποτροπή της ασθένειας του Άλκη, η οποία όμως είναι διαχειρίσιμη προς το παρόν. Η Κάτια για πρώτη φορά ξεσπά και δείχνει να μην αντέχει το βάρος του πιθανού χαμού του Άλκη, αλλά η παρέα θα είναι δίπλα της. Ο Άλκης θα επιστρέψει σπίτι να συνεχίσει τον αγώνα του, ενώ οι ζωές όλων μοιάζουν να μπαίνουν σε αναμονή. Και όσο όλοι εύχονται να προλάβει ο Άλκης να γνωρίσει τον γιο του, εκείνος, μπροστά στον φόβο του θανάτου του, αποφασίζει να του συστηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Πέμπτη 25 Απριλίου στις 22:30 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 51

Η πώληση του σπιτιού της Κάτιας και του Έβαν θα φέρει στην επιφάνεια μια παλιά γνωριμία της Έλενας που θα πυροδοτήσει καυγάδες. Ο Θάνος κλείνει τα 18 και αποφασίζει να κάνει τη δική του αποκάλυψη στην οικογένειά του, με τον Φίλιππο να είναι στο πλευρό του. Η Χριστίνα, όμως, μοιάζει ανένδοτη στις αποφάσεις του. Ο Στέφανος, η Έλσα και ο Άλκης έρχονται πιο κοντά με το νέο μέλος της οικογένειας, όσο η Σοφία παρατηρεί μια περίεργη κίνηση στον λογαριασμό της, που την βάζει σε σκέψεις. Θα ανακαλύψει, όμως, ότι την περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Και όσο ο Νικόλας αποκόβεται από τη παλιά του ζωή, αυτό που περιμένανε όλοι με ανυπομονησία έρχεται, για να φέρει νέα πνοή στην παρέα.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

