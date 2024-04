Κόσμος

Συνάντηση Ερντογάν – Μπάιντεν: Παρασκήνιο φημών για πιθανή ακύρωση

Τι μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τι εκτιμούν αναλυτές για το σενάριο ακύρωσης της συνάντησης

Η συνάντηση Ερντογάν Μπάιντεν στις 9 Μαϊου, δεν ακυρώθηκε, μεταδίδουν τώρα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αποδίδοντας ωστόσο το χάος των τελευταίων ημερών σε συζητήσεις για αλλαγή της ημερομηνίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι ενδέχεται η Άγκυρα να επιδίωκε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς με στόχο να ενισχύσει τη θέση της.

«Σύμφωνα με πηγή από την τουρκική κυβέρνηση και τους κύκλους του AKP, μου είπαν χθες ότι η αλλαγή της ημερομηνίας της συνάντησης ήταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά αυτό αργότερα έμεινε στον αέρα και η ημερομηνία ορίστηκε ως η 9η Μαΐου. Με άλλα λόγια, εξηγήθηκε ότι ο λόγος για αυτό το χάος και τη σύγχυση μπορεί να είναι ότι συζητήθηκε αλλαγή ημερομηνίας», μετέδωσε η ανταποκρίτρια του αντιπολιτευτικού καναλιού Halk TV Σερρά Καράτσαμ από την Ουάλινγκτον.

Σενάριο διαπραγματεύσεων Άγκυρας-Ουάσινγκτον

Ωστόσο σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Φατίχ Αλτάϊλι «το πιο πιθανό σενάριο είναι το εξής: Υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Η Τουρκία μπορεί να προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της λόγω της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και ορισμένων εξελίξεων στην περιοχή. Τη βάση ραντάρ Κιουρετσίκ , τη βάση Ίντσιρλικ κλπ… μπορεί να νομίζει ότι αυτ΄ές οι βάσεις αποκτούν ξανά σημασία και να προσπαθήσει να ενισχύσει τη θέση της. Γιατί; Γιατί σε τέτοιες εντάσεις στην περιοχή, η Τουρκία ήθελε πάντα να βγαίνει ενισχυμένη και να διαπραγματεύεται με την Αμερική».

Από την άλλη ο πρόεδρος του ΑμερικανουτουρκικουΕπιχειρηματικού Συμβουλίου (TAIK), Μουράτ Οζγεγίν δηλώνει ότι «θέμα μη πραγματοποίησής της συνάντηση δεν τίθεται καν». «Συζητήσαμε το πρόγραμμα (Ερντογάν) τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την τουρκική πρεσβεία στις ΗΠΑ. Μιλήσαμε επίσης με τον Αμερικανό Κάμπερ. Ήμασταν στον Λευκό Οίκο, ήμασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μιλήσαμε γι' αυτό. Πώς αλλιώς να το επιβεβαιώσουμε; Το θέμα της μη πραγματοποίησής της (συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν) δεν τίθεται καν. Αντιθέτως, προχωράμε εντατικά με τους ενδιαφερόμενους φορείς μας στις ΗΠΑ. Όλοι συμφωνούν στο πρόγραμμα. Η θετική ατζέντα είναι πολύ σημαντική. Καταλάβαμε ότι οι επιχειρηματικές και εμπορικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού", ανέφερε, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

«Επιχειρηματικές σχέσεις στην ατζέντα»

Ο Οζγεγίν ανέφερε ακόμη ότι «η ατζέντα της συνάντησης Ερντογάν-Μπάιντεν θα είναι οι επιχειρηματικές σχέσεις. Δεν μπορώ να σχολιάσω τη χρονική στιγμή (που ορίστηκε το ραντεβού), καθώς δεν είμαι πολιτικός. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι η στρατηγική προοπτική που υπάρχει στις διμερείς σχέσεις εδώ και χρόνια επιβεβαιώνεται. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η στρατηγική προοπτική κινείται στο πλαίσιο αυτού του Στρατηγικού Μηχανισμού, ανεξάρτητα από τις (αμερικανικές) εκλογές και τις τρέχουσες εξελίξεις. Ως οργανισμός επιχειρηματικής διπλωματίας, θέλουμε να επωφεληθούμε περισσότερο από αυτό το περιβάλλον, ώστε η Τουρκία να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και κεφάλαια, περισσότερες άμεσες επενδύσεις. Οι αμοιβαίες συνεργασίες θα πρέπει να προχωρήσουν, η τουριστική μας δυναμική θα πρέπει να αναπτυχθεί. Οι τουρκικές εταιρείες θα πρέπει να γίνονται δεκτές με κόκκινο χαλί στις ΗΠΑ».

