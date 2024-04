Πολιτισμός

Κώστας Στεφανάκης: Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του Κώστα Στεφανάκη.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έχει σκορπίσει ο θάνατος του γνωστού ηθοποιού Κώστα Στεφανάκη στα 76 του χρόνια. Το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Instagram ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Ένας συνάδελφος μας έφυγε σήμερα… Αποχαιρετάμε τον Κώστα Στεφανάκη, που γεννήθηκε το 1948, έναν αθόρυβο ηθοποιό που ερμήνευσε δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης όπου είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και να γνωρίσω έναν καλοκάγαθο άνθρωπο που έπαιζε συνήθως σκληρούς ρόλους.

ΚΑΛΟ ταξίδι αγαπημένε μας φίλε και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια σου», ήταν το συγκινητικό μήνυμα με το οποίο γνωστοποιούσε για τον θάνατο του Κώστα Στεφανάκη.

