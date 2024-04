Παράξενα

“MeToo” - ΗΠΑ: Αποζημίωση “μαμούθ” σε θύματα αθλίατρου θα πληρώσει το... FBI!

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια καλείται να καταβάλει το FBI, λόγω της αντιμετώπισης από πλευράς του των καταγγελιών από θύματα του δράστη.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέληξε σε διακανονισμό ύψους 138,7 εκατομμυρίων δολαρίων με περισσότερα από 100 θύματα του πρώην γιατρού της ομάδας γυμναστικής των ΗΠΑ Λάρι Νάσαρ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για δεκάδες περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Περισσότερες από 150 γυναίκες και κορίτσια είχαν καταγγείλει ότι ο Νάσαρ τις κακοποίησε σεξουαλικά, με το πρόσχημα της διενέργειας ιατρικών θεραπειών.

Μεταξύ τους ήταν και αθλήτριες που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως η Σιμόν Μπάιλς και η Μακάιλα Μαρόνι.

Τα θύματα λένε ότι το FBI δεν κατάφερε να διερευνήσει τους ισχυρισμούς τους. Αυτό το παραδέχτηκε και μια έκθεση του γενικού επιθεωρητή, που διαπίστωσε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι στο γραφείο του FBI στην Ινδιανάπολη έκαναν θεμελιώδη λάθη, και παραβίασαν πολλές πολιτικές του FBI, κατά την έρευνά τους.

Το υπουργείο, όπως αναφέρει ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός CNN, λέει τώρα ότι οι ισχυρισμοί των θυμάτων «θα έπρεπε να είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη από την αρχή».

Επισημαίνει ακόμη ότι «αν και οι διακανονισμοί δεν θα αναιρέσουν τη ζημιά που προκάλεσε ο Νάσαρ, η ελπίδα μας είναι ότι θα βοηθήσουν να δοθεί στα θύματα των εγκλημάτων του κάποια από την κρίσιμη υποστήριξη που χρειάζονται για να συνεχίσουν τη θεραπεία».

Ο Νάσαρ οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και καταδικάστηκε από πολιτειακό δικαστήριο του Μίσιγκαν σε κάθειρξη που φτάνει τα 175 χρόνια.

Το 2021, τα θύματα του Νάσαρ κατέληξαν σε διακανονισμό 380 εκατομμυρίων δολαρίων με την ομοσπονδία του αθλήματος, και την αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή.

