Δωδεκανήσα

Νίσυρος - Αρχαιοφύλακας: Γονείς μιλούν στον ΑΝΤ1 για την “σχέση” του με τα παιδιά τους (βίντεο)

Μπαράζ καταγγελιών έρχεται στο φως για την δράση του 50χρονου αρχαιοφύλακα στη Νίσυρο. Γονείς που έχουν απευθυνθεί στις Αρχές, μιλούν στον ΑΝΤ1 για τον τρόπο, με τον οποίο, προσέγγιζε τα παιδιά τους.

-

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες που αφορούν στην δράση του 50χρονου αρχαιοφύλακα στη Νίσυρο.

Γονείς οι οποίοι έχουν ήδη απευθυνθεί στις αρχές, μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τον τρόπο, με τον οποίο, ο 50χρονος προσέγγιζε τα παιδιά τους.

Ο πατέρας ενός αγοριού 14 ετών περιέγραψε πως ο άνδρας προσέγγιζε παιδιά και μέσα από τις αθλητικές τους δραστηριότητες ως παράγοντας ομάδας. "Αυτός ταξίδευε τέσσερις με πέντε φορές στην εβδομάδα με τα ρούχα της ομάδας, μέσα στα καράβια και ήταν το δόλωμα, αυτό προσέλκυε άλλα παιδιά από ποδοσφαιρικές ομάδες. Τους έδειχνε διάφορα είδη σεξουαλικά, "για να προσελκύσετε μία γυναίκα" όπως έλεγε. Ο κύριος είναι επικίνδυνος.".

Μία μητέρα η οποία άκουσε τις περιγραφές του 12 χρονου γιου της δήλωσε πως "Ήρθε και μας είπε ότι ήταν και εκείνος εμπλεκόμενος σε όλη αυτή την ιστορία μαζί με κάποια παιδιά της παρέας, κυρίως με το θέμα του σεξουαλικού είτε να τους δείχνει διάφορα,είτε να τους προσκαλεί στο σπίτι να τους δείξει πώς χρησιμοποιούνται. Καταγγείλαμε αμέσως ξεκινήσαμε όλη τη διαδικασί".

Στις αρχές του νησιού έχουν καταθέσει συνολικά έξι παιδιά , ενώ αναμένεται να εξετάσουν ακόμη πέντε. Ο αρχαιοφύλακας, ο οποίος είχε ισχυριστεί σε δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ότι τον παγίδεψαν. έχει παυθεί από τα καθήκοντα του, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.

