Δωδεκανήσα

Νίσυρος: “Ανοίγουν στόματα” για παρενόχληση παιδιών από τον αρχαιοφύλακα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παιδοψυχολόγος που μετέβη στο νησί μίλησε με όλα τα παιδιά. Οι καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του αρχαιοφύλακα.

-

Στις έντεκα έφτασαν οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική τους παρενόχληση από αρχαιοφύλακα στη Νίσυρο. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στο νησί παιδοψυχολόγος, που μίλησε με όλα τα παιδιά.

Πρόκειται για παιδιά 10 έως και 15 ετών, με τα οποία ο κατηγορούμενος είχε επαφή, καθώς είχε συμμετοχή στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν, ένας άνδρας έκανε καταγγελία για παρενόχληση της ανήλικης κόρης του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να απειληθεί με απέλαση, καθώς πρόκειται για Αλβανό που δεν έχει έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα. Η κόρη του είναι μαθήτρια της Ε’ Δημοτικού.

Μεταξύ των καταγγελιών αναφέρεται πως, ο εν λόγω έδινε στα παιδιά προφυλακτικά, ναρκωτικά και τους έδειχνε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο ίδιος είπε πως ήταν φίλος με τα παιδιά και τα συμβούλευε πως να πηγαίνουν στα ραντεβού με γυναίκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός - Μαχαίρωμα ανηλίκου: Συνελήφθησαν 15χρονος και ο πατέρας του

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Άρης: Ο Δεληζήσης αποχαιρέτισε την ομάδα