Ρωσία: Από έλεγχο θα περνούν τα βιβλία για “απαγορευμένες πληροφορίες”

Πώς και ποιοι θα εξετάζουν την ''νομιμότητα'' των βιβλίων. Τι θα γίνεται εάν κάποιο βιβλίο δεν ανταποκρίνεται στη νομοθεσία.

Ενα συμβούλιο εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκε στη Ρωσία, το οποίο θα αποφασίζει αν το περιεχόμενο των βιβλίων που εκδίδονται στη χώρα ανταποκρίνεται στην νομοθεσία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται σύσταση προς τους εκδότες να αποσύρουν τα επίμαχα βιβλία από την κυκλοφορία.

Όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Vedomosti, στη σύνθεση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν εκπρόσωποι της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής ελέγχου τηλεπικοινωνιών(Roskomnadzor), της Ρωσικής Εταιρείας Ιστορίας, της Ρωσικής Στρατιωτικο-Ιστορικής Εταιρείας, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Πνευματικής Διοίκησης Μουσουλμάνων Ρωσίας, της Ομοσπονδίας Εβραϊκών κοινοτήτων της Ρωσίας, της Ένωσης Νομικών της Ρωσίας, της Ρωσικής Ακαδημίας Παιδείας, του Ινστιτούτου Λογοτεχνίας Γκόρκι και άλλων ιδρυμάτων.

Στις αρμοδιότητες του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων είναι - μεταξύ άλλων - να εντοπίζει τις παραβιάσεις των νόμων περί «προπαγάνδας», εκτός από τα βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου, βιβλία ρυθμιστικού περιεχομένου και βιβλία που αφορούν επίσημες εκδόσεις. Την τελική απόφαση για την απόσυρση των βιβλίων από την κυκλοφορία την λαμβάνει ο εκδότης, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου.

Με τη σύσταση του εν λόγω συμβουλίου, ο εκδοτικός οίκος ACT σταμάτησε τις πωλήσεις των μυθιστορημάτων του Βλαντίμιρ Σορόκιν «Η Κληρονομιά», του Μάικλ Κάνινγκχαμ «Ένα σπίτι στο τέλος του κόσμου» και του Τζέιμς Μπόλντουιν «Το δωμάτιο του Τζοβάνι».

Στα έργα αυτά, όπως αναφέρθηκε, τα μέλη του συμβουλίου εντόπισαν «πληροφορίες, η διάδοση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες.

Μεταξύ άλλων ο εκδοτικός οίκος ACT αποφάσισε να αποσύρει από την κυκλοφορία τα μυθιστορήματα «Λίγη ζωή» της Χάνια Γιαναγκιχάρα και το «τραγούδι του Αχιλλέα» της Μάντλιν Μίλερ.

Την σχετική επιστολή του εκδοτικού οίκου δημοσίευσε ο βιβλιοκριτικός Μαξίμ Μαμλίγκα, ενώ ένας παράγοντας των εκδοτικών οίκων επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εγγράφου στον ιστότοπο Mediazona.

Ο εκδοτικός οίκος βρήκε στα βιβλία των αμερικανίδων συγγραφέων ενδείξεις «προπαγάνδας μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων».

«Ο διανομέας φέρει ο ίδιος την ευθύνη ανάληψης κινδύνων που συνδέονται με τη συνέχιση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διανομή αυτών των βιβλίων», αναφέρεται στην επιστολή του εκδοτικού οίκου ACT.

