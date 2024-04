Κόσμος

ΗΠΑ - Ουκρανία: Εγκρίθηκε από το Κογκρέσο το πακέτο Μπάιντεν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο χρηματοδοτήσεων που ενέκρινε οριστικά το αμερικανικό Κογκρέσο.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε οριστικά χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) γιγαντιαίο πακέτο περαιτέρω στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, καρπό πολύμηνων, εξαιρετικά τεταμένων και κοπιωδών παζαριών.

Το πακέτο χρηματοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης κεφάλαια για το Ισραήλ, για την Ταϊβάν, καθώς και τελεσίγραφο για την πλατφόρμα TikTok, εγκρίθηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία από τη Γερουσία. Είχε εγκριθεί ήδη το Σάββατο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) πως οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν να στέλνουν όπλα και υλικό στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα», μετά την έγκριση από το Κογκρέσο πακέτου χρηματοδοτήσεων που περίμενε ανυπόμονα το Κίεβο.

«Θα υπογράψω την πρόταση νόμου και θα απευθυνθώ στον αμερικανικό λαό μόλις φθάσει στο γραφείο μου», εντός της ημέρας, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Οι ευχαριστίες του Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε σήμερα την αμερικανική Γερουσία μετά την ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η χορήγηση στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στη χώρα του.

«Ευχαριστώ τον επικεφαλής της πλειοψηφίας Τσακ Σούμερ και τον ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων (σ.σ. στο σώμα αυτό του Κογκρέσου) Μιτς Μακόνελ για τον σθεναρό ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισαν στην προώθηση αυτού του διακομματικού νόμου, καθώς και όλους τους αμερικανούς γερουσιαστές και των δύο παρατάξεων που ψήφισαν υπέρ του», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης λίγη ώρα μετά την έγκριση του κειμένου.

Οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος υποστηρικτής σε στρατιωτικό επίπεδο της Ουκρανίας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια, όμως το πακέτο της νέας βοήθειας, που περιλαμβάνει απαραίτητο υλικό, ήταν βαλτωμένο για μήνες στο Κογκρέσο.

«Εκτιμώ επίσης την υποστήριξη του προέδρου (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν και ελπίζω ότι το σχέδιο νόμου θα υπογραφτεί σύντομα και ότι το προσεχές πρόγραμμα βοήθειας θα ανέλθει στο ύψος της αποφασιστικότητας που βλέπω πάντα στις διαπραγματεύσεις μας», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι.

Κατ’ αυτόν οι δυνατότητες «μακρού βεληνεκούς, πυροβολικού και αντιαεροπορικής άμυνας» που θα διατεθούν στην Ουκρανία «είναι απαραίτητα εργαλεία για να αποκαταστήσουμε πιο γρήγορα δίκαιη ειρήνη».

Ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη τόσο όπλων όσο και κυρίως πυρομαχικών, καθώς και προσωπικού, την ώρα που ο στρατός της Μόσχας ασκεί ασταμάτητη πίεση στο ανατολικό μέτωπο, όπου πλέον έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

