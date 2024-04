Κοινωνία

Κηφισός: Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από απόπειρα ληστείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόσκρουση σε κολώνα, η προσπάθεια των επίδοξων ληστών να διαφύγουν πεζοί και η σύλληψη ενός εξ αυτών.

-

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Στις 4:00 το πρωί, άγνωστοι με κλεμμένο Ι.Χ, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Γούναρη, στη Γλυφάδα. Με την όπισθεν προσπάθησαν να σπάσουν τα ρολά αλλά διέφυγαν χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν κάτι.

Λίγο μετά εντοπίστηκαν στην Αττική Οδό, στο ύψος του Ηρακλείου στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, όμως εκείνοι ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ακολούθησε καταδίωξη στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς τον Πειραιά.

Στην συνέχεια στην οδό Ιωάννου Νίκα στις Αχαρνές το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα. Μετά την πρόσκρουση οι δράστες κατέβηκαν από το ΙΧ και προσπάθησαν να εξαφανιστούν. Τελικά συνελήφθη ο ένας από τους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Μπλόκο της Αστυνομίας στη συγκέντρωση οπαδών

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους στην Αλάσκα

Γκιουλέρ για Στάινμαγερ: Ο άνθρωπος κόβει ντονέρ…