Πολεμική Αεροπορία: Επισμηνίας βρέθηκε νεκρός στη μονάδα του

Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε τον θάνατο του επισμηνία μέσα στη μονάδα του.

Τον θάνατο ενός 45χρονου επισμηνία που βρέθηκε νεκρός σήμερα, Τετάρτη, στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Τα αίτια του θανάτου του 45χρονου «διερευνώνται αρμοδίως» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τον θάνατο του επισμηνία

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, ο Επισμηνίας (ΟΑΑΔ) Β.Α, ετών 45, ο οποίος υπηρετούσε στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, βρέθηκε νεκρός εντός της Μονάδας.

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

