Κηφισιά: Θύμα διάρρηξης ο Λούκας Βιλντόζα του Παναθηναϊκού

Τι άρπαξαν οι δράστες από το διαμέρισμα του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού σύμφωνα με την κατάθεσή του.

'Αγνωστοι δράστες διέρρηξαν χθες το βράδυ το διαμέρισμα καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στη Κηφισιά.

Ειδικότερα, οι δράστες εισέβαλαν στο ισόγειο διαμέρισμα σπάζοντας μια μπαλκονόπορτα και αφού ερεύνησαν τους χώρους αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και ένα ρολόι μεγάλης αξίας.

Ο 31χρονος αργεντινός αντιλήφθηκε την κλοπή όταν επέστρεψε χθες το βράδυ σπίτι του μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ της Euroleague.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 31χρονος στους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιά, του έχουν αρπάξει μεγάλο χρηματικό ποσό, ένα πολύ ακριβό ρολόι γνωστής φίρμας, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η έρευνα των Αρχών είναι σε εξέλιξη ενώ αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς.

