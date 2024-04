Πολιτική

Ξύλο στη Βουλή: Φλώρος - Γραμμένος “πιάστηκαν στα χέρια”

Πώς συνέβη η διένεξη η οποία οδήγησε στο να "ανάψουν τα αίματα", και προκάλεσε τη χειροδικία του Κ. Φλώρου κατά του Β. Γραμμένου.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό χειροδικίας εκτυλίχθηκε την Τετάρτη το πρωί στους διαδρόμους της Βουλής των Ελλήνων, όταν σύμφωνα με τους αυτόπτεις μάρτυρες, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλώρος φέρεται να γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο.

Όπως μεταδίδει η κοινοβουλευτική συντάκτρια της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 Όλγα Παναγιωτίδου, το επεισόδιο ξεκίνησε από την Ολομέλεια όπου εξεταζόταν η άρση της ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον του ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου, για επιθέσεις εξύβρισης και δυσφήμισης τις οποίες είχε δεχθεί μέσω διαδικτύου από ψεύτικα προφίλ-“τρολ” των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πίσω από τα οποία, υποστηρίζει ότι βρισκόταν ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Η διένεξη άρχισε μόλις οι δύο άνδρες βγήκαν από την Ολομέλεια και ενώ βρίσκονταν στις σκάλες και ο κ. Φλώρος φέρεται να έπιασε από το λαιμό τον κ. Γραμμένο. Ανάμεσα στους δύο άνδρες παρενέβησαν τα στελέχη της Φρουράς της Βουλής για την επιβολή της τάξης.

Μετά από το χτύπημα ο κ. Γραμμένος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο Ιατρείο της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας ως ποινή για την επίθεση, επέβαλε στον κ. Φλώρο αποπομπή 15 ημερών από συμμετοχή του στις εργασίες της Βουλής.

«Ο Κανονισμός της Βουλής δεν προβλέπει την κτηνώδη συμπεριφορά για αυτό είναι επιεικής. Το πιο βαρύ που μπορώ να επιβάλω είναι να τον απομακρύνω με τη φρουρά για 15 μέρες από τις εργασίες του Σώματος. Χάδι έναντι της χυδαιότητας!» είπε ο κ. Τασούλας τονίζοντας ότι θα υπάρξει άρση ασυλίας και θα αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διάλογος ο οποίος είχε προηγηθεί ήταν:

- Φλώρος: Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές.

- Γραμμένος: Βούλωσέ το εσύ, σκουπίδι.

- Φλώρος: Άντε.

- Γραμμένος: Γ… τη μάνα σου. Εσένα τη μανούλα σου θα τη γ… . Θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα. Θα το θυμάσαι παλιόπ… .

«Ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα στην κρίση και τη λογική, που δυστυχώς κάποιοι εδώ μέσα δε διαθέτουν. Πόσα ψέματα μπορεί να πει κάποιος για να δικαιολογήσει μια πράξη βίας;» διερωτήθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Δεν περίμενα ποτέ άνθρωποι στο κοινοβούλιο να επαναλάβουν πράξεις που έχουν να κάνουν με ζωώδη ένστικτα. Όσοι θέλουν να συμπεριφέρονται ως ζώα να βγουν στη ζούγκλα και να συμπεριφέρονται έτσι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 180 χρόνια ελληνικού κοινοβουλευτισμού, αυτή είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται προπηλακισμός και επίθεση σε βάρος βουλευτή εντός του Κοινοβουλίου.

