Άγιοι Ανάργυροι: φωτογραφίες ντοκουμέντο με το μαχαίρι που ο 39χρονος σκότωσε την Κυριακή (βίντεο)

Τι “μαρτυρούν” οι φωτογραφίες που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, από το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων..

Ολοένα και περισσότερα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο “φως της δημοσιότητας” για το μοιραίο βράδυ που ο 39χρονος μαχαίρωσε άγρια και στέρησε τη ζωή στην 29χρονη Κυριακή Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, όχι μόνο λογω της αγριότητας της, αλλά και για τα ερωτηματικά που εγείρονται -και ερευνώνται- σχετικά με τις πράξεις ή παραλείψεις των αστυνομικών που βρίσκονταν σε βάρδια τη μοιραία νύχτα.

Η εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, αποκάλυψαν φωτογραφίες ντοκουμέντο από την τραγωδία. Στις εικόνες αυτές φαίνεται πραγματικά που έγινε το έγκλημα, πόσο κοντά ήταν δηλαδή η γυναίκα στο φυλάκιο έξω από το ΑΤ, το μαχαίρι του δράστη αλλά και η μηχανή του 39χρονου.

Όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ της εκλπομπής, η αποσταση της Κυριακής από το φυλάκιο είναι μικρότερη αό δύο μέτρα, ενώ ο δολοφόνος είχε αφήσει πάνω στη μηχανή τα κλειδιά και το κινητό του.

Υπενθυμίζεται πως ο 39χρονος δολοφόνος της Κυριακής είναι έγκλειστος σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου υπάρχει κάμερα για τη συνεχή επιτήρησή του, ύστερα από την απόπειρα αυτοκτονίας και τη νοσηλεία του σε δύο νοσοκομεία.

