“Αττικόν” για καταγγελία Καλλιάνου: ο πατέρας του δεν πληρούσε τα ιατρικά κριτήρια εισαγωγής σε ΜΕΘ

Τι αναφέρει σχετικά με την καταγγελία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Καλλιάνου για τη νοσηλεία του πατέρα τυο το νοσοκομείο "Αττικόν".

Ανακοίνωση για τη νοσηλεία του πατέρα του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνου, εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ αλλων ότι «ο κ. Δημήτριος Καλλιάνος, 79 ετών, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν από άλλο νοσοκομείο και εισήχθη στην Α' Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική στις 6/4/2024 λόγω γάγγραινας αριστερού άκρου ποδός».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου "Αττικόν":

"Ο κ. Δημήτριος Καλλιάνος, 79 ετών, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν από άλλο νοσοκομείο και εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική στις 6/4/2024 λόγω γάγγραινας αριστερού άκρου ποδός. Ο ασθενής έπασχε μεταξύ άλλων από τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση, σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, βαριά στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και επανειλημμένες διαδερμικές αγγειοπλαστικές στεφανιαίων, κολπική μαρμαρυγή, ανεπάρκεια τριγλώχινας, τοποθέτηση απινιδωτή), πνευμονική ίνωση με κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία και καρκίνο γεννητικών οργάνων.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αντιμετώπιση της γάγγραινας, ενώ τα σύνθετα προϋπάρχοντα προβλήματά του αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν εντατικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες (καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, νεφρολόγοι, λοιμωξιολόγοι). Στις 22/4 ο ασθενής ανέφερε υποκειμενική επιδείνωση, με σταθερά ζωτικά σημεία και εξετάσεις για την κατάσταση του (καλή επικοινωνία, καλή ανταλλαγή αερίων και αυτόματη αναπνοή, σταθερή αιμοδυναμική εικόνα χωρίς υποστήριξη), εικόνα που δεν πληρούσε τα ιατρικά κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ. Κατά τη διάρκεια της 23/4 παρουσίασε σημεία ήπιας, αλλά επιδεινούμενης ιστικής υποξίας (καλή επικοινωνία και ανταλλαγή αερίων, αλλά ήπια αύξηση του γαλακτικού που την προηγούμενη ημέρα ήταν απόλυτα φυσιολογικό), αξιολογήθηκε από τη ΜΕΘ και αποφασίστηκε η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στις 18.30. Κατά την προετοιμασία της μεταφοράς ο ασθενής έκανε συγκοπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου παραμένει διασωληνωμένος σε βαριά κατάσταση, σε μηχανική υποστήριξη οργάνων και συστημάτων.

Η κάλυψη των περιστατικών που χρήζουν εντατικής θεραπείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικόν και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κατά τη διάρκεια της ταραχώδους τελευταίας πενταετίας όλοι οι διασωληνωμένοι ασθενείς του Π.Γ.Ν. ‘Αττικόν’ καλύφθηκαν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας.

Διευκρινίζεται ότι η εισαγωγή των ασθενών σε κάθε ΜΕΘ της χώρας γίνεται με αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια και αφού καταγραφούν σε κεντρικά ελεγχόμενη πλατφόρμα του ΕΚΑΒ, κριτήρια τα οποία ο συγκεκριμένος ασθενής μέχρι τις 23/4 δεν πληρούσε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας του ΕΚΑΒ, κανένας μη διασωληνωμένος παθολογικός ασθενής δεν συμπεριλήφθηκε στην πλατφόρμα τον τελευταίο μήνα.

Κατανοούμε τη συναισθηματική φόρτιση, συμπαραστεκόμαστε στον ανθρώπινο πόνο της οικογένειας και καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη αυτού του βαρύτατου και σύνθετου περιστατικού".

