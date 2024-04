Οικονομία

Πρωτομαγιά - Απεργία: ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή

Πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις την 1η Μαΐου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν δυναμικά το «παρών» στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 1η Μαΐου 2024, σε ολόκληρη τη χώρα. Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «εφέτος, την 1η του Μάη, συμπληρώνονται 138 χρόνια από την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο το 1886. Η 1η του Μάη είναι ένα σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι ημέρα μνήμης και τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν, που έδωσαν ηρωικούς αγώνες για τις κατακτήσεις μας.

Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο, αλλά και μεταγενέστερα, πέτυχαν με θυσίες την καθιέρωση του 8ώρου, την κοινωνική ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, τις δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού.

Αυτές τις κατακτήσεις των εργαζομένων έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού, με τα αντεργατικά νομοσχέδια, που ψήφισε στη Βουλή, κατάργησε το 8ωρο, τις Συλλογικές Συμβάσεις, καθώς και το δικαίωμά μας στην απεργία. Ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση και τον ΕΦΚΑ και μείωσε δραστικά τις δαπάνες για την Υγεία και την Παιδεία, την ώρα που η πανδημία καλπάζει και έχουμε θρηνήσει έως τώρα χιλιάδες νεκρούς.

Διαλύει, έτσι, τους τρεις πυλώνες του κοινωνικού κράτους: Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση.

Η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 28ης του Φλεβάρη έστειλε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα αγωνίζονται, για να διεκδικήσουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τους και όχι αυξήσεις κοροϊδία σαν αυτές που δόθηκαν για το 2024.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων θα συνεχιστούν και την Πρωτομαγιά και με την 24ωρη απεργία της 21ης Μαΐου» επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ και απαριθμεί τις κύριες διεκδικήσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

« Αυξήσεις στους μισθούς άμεσα 10%.

Επαναφορά εδώ και τώρα των Δώρων και στο Δημόσιο.

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

Ξεπάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016-2017.

Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.

Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21).

Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων».

Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ, σχετικά με την 24ωρη απεργία που προκήρυξε για την 1η Μάη, αναφέρει:

«Για τα συνδικάτα, η Πρωτομαγιά είναι ημέρα Απεργίας και όχι μεταφερόμενης αργίας. Η ΓΣΕΕ δεν «διεκδικεί» από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις να κηρύσσουν ως Αργία την 1η ΜΑΗ και μάλιστα μεταφερόμενη και περιφερόμενη.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, στην 24ωρη Γενική Απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά, την Τετάρτη 1η Μαΐου και στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων, στις 11.00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στα Συλλαλητήρια των Εργατικών Κέντρων.

Με σύνθημα: «Παντού οκτάωρο, παντού δικαιώματα, ο αγώνας συνεχίζεται!»

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ,

ΤΗΣ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΤΟΜΙΚΑ & ?ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μαζί για τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική Δικαιοσύνη και την παγκόσμια Ειρήνη».

