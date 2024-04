Οικονομία

Αστικά λεωφορεία: “Πρεμιέρα” για ανέπαφες πληρωμές στις γραμμές του Αεροδρομίου

Ξεκίνησε σήμερα η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα και ψηφιακό πορτοφόλι στα λεωφορεία των γραμμών Express του Αεροδρομίου. Πότε περνά και στα υπόλοιπα ΜΜΜ

«Η υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί μια από τις δέκα προτεραιότητες που είχαμε θέσει κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, σε εκδήλωση στο Ζάππειο, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα, smartphone ή smartwatch στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), παρουσία της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατά την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας, η οποία έως τα τέλη του χρόνου θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, αναφέρθηκε στα οφέλη της για τους επιβάτες και τους συγκοινωνιακούς φορείς. Όπως είπε:

«Συνεχίζουμε, με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποτελεσματικά, το δύσκολο έργο της βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο επιβατικό κοινό. Διαμορφώνουμε, σταδιακά, ένα περιβάλλον βιώσιμων αστικών μετακινήσεων στην πρωτεύουσα, δημιουργώντας υποδομές και αναπτύσσοντας υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τους πολίτες, για πολλά χρόνια στο μέλλον», κατέληξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Από την πλευράς της, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων τους. «Ψηφιοποιούμε» επεσήμανε, χαρακτηριστικά, η Υφυπουργός, «τις υπηρεσίες και απλουστεύουμε τις διαδικασίες προς όφελος των πολιτών και προγραμματίζουμε την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη σημαντική βελτίωση των μετακινήσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς σημείωσε:

«Οι ανέπαφες πληρωμές διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των τακτικών επιβατών των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας. Ταυτόχρονα, ξεκλειδώνουν τη διαλειτουργικότητα των συγκοινωνιών της Αθήνας με άλλες εφαρμογές κινητικότητας. Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα για συνδυασμένες μετακινήσεις με μέσα και εκτός του ΟΑΣΑ, με ένα ενιαίο κόμιστρο. Ιδιαίτερα σημαντική όμως είναι η αυτόματη επιλογή του φθηνότερου πακέτου κομίστρου από το ίδιο το σύστημα για τον επιβάτη, χωρίς αυτός να χρειάζεται να προπληρώσει μια υπηρεσία που ενδεχομένως τελικά να μη χρησιμοποιήσει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι απαλείφεται ο χρόνος για αναμονή σε ουρές για ανανεώσεις καρτών και έκδοση εισιτηρίων, μειώνεται το κόστος των μετακινήσεών μας και ανοίγουν νέες δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ Γιώργος Σπηλιόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Γιώργος Αγραφιώτης, η Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια Ελλάδας, Ισραήλ, Μάλτας και Κύπρου για τη Visa Sevi Vassileva και ο Γενικός Διευθυντής της NBG Pay Χριστόφορος Χατζόπουλος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα:

Το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα, με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, αφορά στην εισαγωγή της χρήσης τραπεζικών καρτών και κινητών τηλεφώνων για μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αυτό το έργο:

Το μέσο κομίστρου θα είναι η ίδια η τραπεζική κάρτα, είτε σε μορφή πλαστικού, είτε ενσωματωμένη στο κινητό τηλέφωνο.

Με την εφαρμογή της λύσης «Tap’N’Pay», η οποία ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ο επιβάτης έχει πολλά, άμεσα, πρακτικά οφέλη.

Χρησιμοποιώντας την τραπεζική του κάρτα ή το κινητό του τηλέφωνο, ο επιβάτης:

δεν χρειάζεται να σταθεί στο μηχάνημα για να προμηθευτεί εισιτήριο μέσω των εκδοτηρίων ή των εκδοτικών μηχανημάτων,

δεν χρειάζεται να χάσει χρόνο αναζητώντας σημεία πώλησης εισιτηρίου, όταν θέλει να επιβιβαστεί στο λεωφορείο,

ούτε χρειάζεται να γνωρίζει τα διαθέσιμα προϊόντα μετακίνησης για να επιλέξει το κατάλληλο.

Στο τέλος της ημέρας, το σύστημα «διαβάζει» από μόνο του τις διαδρομές που έχουν γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και επιλέγει, αυτόματα, να χρεώνει την τραπεζική κάρτα, με το φθηνότερο οικονομικό πακέτο που είναι διαθέσιμο, βάσει της πολιτικής κομίστρου του ΟΑΣΑ.

Αυτή η λειτουργία είναι εξαιρετικά χρηστική για τους επισκέπτες της Αθήνας από άλλες πόλεις και τους τουρίστες. Σε πρώτη φάση, το «Tap’N’Pay» θα εφαρμοστεί στα οχήματα των Γραμμών Λεωφορείων Express Αεροδρομίου, ενώ το σύνολο των εφαρμογών θα είναι διαθέσιμο στους επιβάτες έως το τέλος του 2024.

Έως τότε, θα είναι περισσότερο ορατή στους πολίτες η προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσουν δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας τα 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Με τα νέα οχήματα και τις νέες υπηρεσίες, όπως αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι εφαρμόζουμε το πλάνο που έχουμε καταρτίσει. Πλάνο που προβλέπει τη ριζική αναβάθμιση του στόλου και των υπηρεσιών των δημοσίων συγκοινωνιών, που έμειναν πίσω λόγω και της πολυετούς κρίσης.

Συνεχίζουμε, με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποτελεσματικά, το δύσκολο έργο της βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο επιβατικό κοινό. Διαμορφώνουμε, σταδιακά, ένα περιβάλλον βιώσιμων αστικών μετακινήσεων στην πρωτεύουσα, δημιουργώντας υποδομές και αναπτύσσοντας υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τους πολίτες, για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές Χριστίνας Αλεξοπούλου:

Οι ανέπαφες συναλλαγές κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και κυριαρχούν, πλέον, στην καθημερινότητά μας. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από τις μεταφορές.

Ήδη, λειτουργεί η νέα υπηρεσία «Tap’N’Pay» που επιτρέπει στον επιβάτη να χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, πλησιάζοντας την τραπεζική του κάρτα, η οποία θα χρεώνεται στο τέλος της ημέρας ανάλογα με τις διαδρομές που έχει κάνει, με αυτόματη επιλογή της οικονομικότερης λύσης.

Οι αστικές μεταφορές, αλλάζουν σελίδα και περνάνε στη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ενισχύουμε τα χαρακτηριστικά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μέσα από προγράμματα όπως είναι το ψηφιακό εισιτήριο τόσο για τα λεωφορεία όσο και για τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος αναμένεται η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων και άρα καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη. Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ψηφιοποιούμε τις υπηρεσίες και απλουστεύουμε τις διαδικασίες προς όφελός τους και προγραμματίζουμε την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη σημαντική βελτίωση των μετακινήσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιδεικνύουμε υψηλότερη ατομική και συλλογική ευθύνη ώστε, συμπληρωματικά με τις νέες τεχνολογίες, να αναβαθμίσουμε τις μετακινήσεις και να ενισχύσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, πάντα με προτεραιότητα τον πολίτη.





