Life

“The 2Night Show” – Βρεττός: Δεν με ενδιαφέρει να γίνω παρουσιαστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τροχαίο με τη μηχανή, η γυναίκα της ζωής του και η βοήθεια από τη ψυχοθεραπεία.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ηλίας Βρεττός.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το τηλεπαιχνίδι «Το Πιο Μεγάλο Παζάρι», ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Έχω μια χαζή διακριτικότητα να μη θέλω να ενοχλήσω τον άλλον. Έπρεπε να σε είχα πάρει τηλέφωνο ή άλλα άτομα για να τα συμβουλευτώ. Έγινε τελείως ξαφνικά και από το πουθενά. Κατά καιρούς είχα λάβει μέρος σε δοκιμαστικά για την εμπειρία. Στο Πιο Μεγάλο Παζάρι πήγε ανέλπιστα καλά, έφυγα και θεωρούσα ότι δεν θα με πάρουν.

Με πήραν και ταρακουνήθηκα γιατί αισθάνθηκα ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό και δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Φέτος κουράστηκα κάνοντας full time δύο δουλειές!Είναι κάτι που με εξουθένωσε και έπιασα τον εαυτό μου να στραγγίζω την τελευταία σταγόνα ενέργειας για να το διεκπεραιώσω. Όλο αυτό το πέρασα από την τηλεόραση μου άφησε μια γλυκιά γεύση. Το έκανα με την ανεμελιά του πρωτάρη. Ήθελα να είμαι ανέμελος!

Είχα την πολυτέλεια να το κάνω πιο χαλαρά, ψυχολογικά χαλαρά εννοώ. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω παρουσιαστής. Αν ήταν να κάνω κάτι άλλο τηλεοπτικό θέλω να είμαι τραγουδιστής θα προτιμούσα να κάνω κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι. Στο τέλος της ημέρας ο κάθε ένας από εμάς που είμαστε κάτι για τον κόσμο, έχουμε μια ταυτότητα, για τον κόσμο κάτι είμαστε.

Αισθάνθηκα ότι με όλο αυτό να φεύγω μακριά από την τραγουδιστική μου ταυτότητα. Αυτό ήταν το άγχος μου, μην μπερδέψω τον κόσμο. Οπότε θα είμαι πολύ προσεκτικός στο μέλλον για να κάνω κάτι τηλεοπτικό. Έχουν γίνει πολλές κουβέντες, έχω γίνει πιο δύσκολος!.

Με τον Μικρούτσικο βρέθηκα στο πλατό της εκπομπής. Είχαμε μια ωραία τηλεοπτική συνεύρεση. Μου είπε και τις παρατηρήσεις του, ένιωσα μια αγκαλιά από τον Αντρέα Μικρούτσικο. Ένιωσα μεγάλη τιμή από αυτά που άκουσα! Γιατί και εσύ και ο Αντρέας είστε οι μύθοι της τηλεόρασης.

Προσπαθώ στα 41 μου και επειδή δουλεύω αυτή την περίοδο με τον εαυτό μου, κάνω ψυχανάλυση κάθε εβδομάδα. Προσπαθώ να μην επαναλάβω τα λάθη μου. Σημασία έχει να πηγαίνουμε παρακάτω, να γινόμαστε πιο δυνατοί, πιο έμπειροι και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία σε μια φάση που ήταν όλα καλά στη ζωή μου. Η ψυχοθεραπεία είναι κάτι που θέλει χρόνο και μετά από αρκετούς μήνες είμαστε στη φάση του θερισμού. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό! Και ταυτόχρονα έρχονται και τα χαστούκια της ζωής που πρέπει κι αυτά να δουλεύεις.

Φέτος μου συνέβησαν πολλά περίεργα πράγματα. Το ένα από αυτά ήταν ένα σοβαρό τρακάρισμα που είχα με τη μηχανή. Έπεσα σε ένα αμάξι από το πουθενά, δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Έσκασα με την σπονδυλική στήλη και το κεφάλι στο πάτωμα γιατί φορούσα εξοπλισμό! Κάποια στιγμή σώθηκα επειδή φορούσα ζώνη και τώρα λόγω του εξοπλισμού. Αν είχα σκάσει με το κεφάλι στην άσφαλτο δεν θα ήμουν εδώ. Ξαναβγήκα όρθιος και αλώβητος.

Η Αναστασία είναι η γυναίκα της ζωής μου, το στήριγμά μου. Ο γάμος έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο. Φώναξα μόνο ανθρώπους καρδιάς, όλοι δέχθηκαν και ήρθαν. Η βραδιά του γάμου μας ήταν η ωραιότερη βραδιά της ζωής μου. Δεν έχω περάσει καλύτερα! Με συνεπήρε μια απίστευτη συγκίνηση, είχαμε τους δικούς μας ανθρώπους στην πατρίδα μου. Έγινε ένα φοβερό γλέντι και έχω να το θυμάμαι. Η ημέρα του γάμου είναι ιερή για μένα και χαίρομαι που δεν την έκανα κοσμική. Είμαι από τους ελάχιστους άντρες που εκπλήρωσα τα συζυγικά μου καθήκοντα την πρώτη μέρα του γάμου. Τα έκανα όλα παραδοσιακά γιατί έτσι ήθελα να το ζήσω. Ήθελα να κλείσει το ίδιο τέλεια αυτή η υπέροχη βραδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τροχαίο δυστύχημα στην Ημαθία

Καιρός: Σκόνη, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη