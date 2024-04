Κόσμος

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Γερμανία βλέπει θετικά την πώληση Eurofighters στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τουρκικό κανάλι, οι συνομιλίες για τα πολεμικά αεροσκάφη Eurofighter είναι πιθανό να έχουν θετικό αποτέλεσμα

-

Προς θετική κατάληξη οδεύει η διαπραγμάτευση για αγορά 40 πολεμικών αεροσκαφών Eurofighters που θέλει η Τουρκία έπειτα από τη χθεσινή συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Γερμανό ομόλογό του Στάινμάγιερ, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το CNN Turk.Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει μια νέα φόρμουλα για την αγορά των F-16 από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το τουρκικό κανάλι, οι συνομιλίες για τα πολεμικά αεροσκάφη Eurofighter είναι πιθανό να έχουν θετικό αποτέλεσμα και ότι η συνάντηση Ερντογάν-Σταϊνμάγερ ήταν ένας σημαντικός κόμβος σε αυτή τη διαδικασία.

Όπως μεταδίδεται, τα Eurofighters διοικούνται από μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την Ισπανία και την Βρετανία. «Η Βρετανία και η Ισπανία προσέγγισαν θετικά τη διαδικασία. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη Γερμανία. Ωστόσο, δεν υπήρξε ξεκάθαρη απάντηση από τη Γερμανία. Είναι δυνατόν να αναφερθεί ότι το θέμα αυτό τέθηκε στην ημερήσια διάταξη στη σύσκεψη που έγινε χθες», μεταδίδεται.

Το τουρκικό κανάλι μετέδωσε: «Έχουμε νέα στοιχεία. Πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι η προσέγγιση της Γερμανίας έχει αρχίσει να γίνεται θετική. Πηγές αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία. Στη χθεσινή του δήλωση, ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι σχέσεις με τη Γερμανία θα μπορούσαν να στοχεύουν στην κοινή παραγωγή και όχι σε περιορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται επίσης ότι θα σημειωθεί πρόοδος», σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Το τουρκικό κανάλι έδωσε πληροφορίες και για την κατάσταση σχετικά με την προμήθεια F-16 της Τουρκίας. «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και η νομική πρόταση και οι επιστολές αποδοχής έφτασαν στην Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν τον Μάιο και η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί τον Ιούνιο. Όταν επιτευχθεί η τελική συμφωνία, θα αποκαλυφθεί το κόστος και θα ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης. Τα F-16 αναμένεται να παραδοθούν στην Τουρκία σε σύντομο χρονικό διάστημα», όπως αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με το τουρκικό κανάλι: «Υπάρχει μια φόρμουλα στο τραπέζι για αυτό. Η παραγωγή στην Τουρκία μπήκε στην ημερήσια διάταξη. Αναφέρεται ότι και η αμερικανική πλευρά ευνοεί αυτή τη φόρμουλα. Εάν η διαδικασία γίνει αποδεκτή, τα F-16 θα παράγονται από την TAI στο 1ο Εργοστάσιο Συντήρησης Κύριας Αεροπορίας στο Εσκισεχίρ. Τα F-16 αναμένεται να μπουν στο απόθεμα το 2028-2029».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια: Επεισοδιακή καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα στην Ημαθία

Γιώργος Γεννηματάς: ο εμπνευστής του ΕΣΥ