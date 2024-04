Κοινωνία

Ψυχικό: Σύλληψη άνδρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Τον άνδρα αναζητούσαν και οι Αρχές της Ιταλίας. Με ποιο τρόπο προσπαθούσε να μην γίνει αντιληπτός.

-

Στην σύλληψη ενός 61χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Παλαιό Ψυχικό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση πλαστογραφία και φοροδιαφυγή.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει «Από αστυνομικούς τους Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εντοπίστηκε στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, μεσημβρινές ώρες χθες (24-4-2024) στο Παλαιό Ψυχικό και συνελήφθη 61χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από αρχές Ιταλίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και φοροδιαφυγή.

Ειδικότερα, ο 61χρονος συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα που διαχειρίζονταν εταιρείες και στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, προέβαιναν σε πλαστές τιμολογήσεις, φορολογικές παραβάσεις και εικονικές πτωχεύσεις, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Ο 61χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις ελληνικές αρχές για ομοειδή αδικήματα, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, άλλαζε διαρκώς κατοικία και μετακινούνταν με οχήματα τρίτων προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, όπου εκδόθηκε παραγγελία φυλάκισης του σε Κατάστημα Κράτησης.»