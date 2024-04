Πολιτική

Κασσελάκης: Θερμή υποδοχή σε Κάλυμνο και Λέρο (εικόνες)

Την Κάλυμνο και τη Λέρο επισκέφτηκε ο Στέφανος Κασσελάκης στο πλαίσιο περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Στην Λέρο έφθασε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που συνεχίζει την περιοδεία του στη νησιωτική Ελλάδα, συνοδευόμενος από τον τομεάρχη Εθνικής 'Αμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του κόμματος, "έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από πλήθος κόσμου στο λιμάνι του νησιού".

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση ο κ. Κασσελάκης "είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τους κατοίκους του νησιού και να ακούσει τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, αλλά και να αναπτύξει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη στήριξη της νησιωτικότητας".

Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΖΑ-ΠΣ, είχε επισκεφτεί την Κάλυμνο στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κάλυμνο έφτασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου. Ο Στ. Κασσελάκης περπάτησε στην πόλη και συνομίλησε σε θερμό κλίμα με πολλούς κατοίκους του νησιού, αμέσως μετά την άφιξή του στο λιμάνι της Καλύμνου.

Οι πολίτες της Καλύμνου που συνομίλησαν στον Στ. Κασσελάκη αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυρίαρχο αυτό της ακρίβειας. Επιπλέον σημείωσαν πως ακόμη κι ο τουρισμός, που αποτελεί βασική πηγή εσόδων για την Κάλυμνο, δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ξεχάσει τους νησιώτες, ενώ πρόσθεσε πως τα νησιά δεν μπορεί να αποτελούν τόπο επίσκεψης για τα πολιτικά πρόσωπα μόνο μια φορά στα τέσσερα χρόνια.

Κατά τη συνομιλία του με πολίτες του νησιού, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως δεν πρόκειται να τους προδώσει, ούτε και να συνδιαλλαγεί με τα μεγάλα συμφέροντα. Από 'κει και πέρα, υπογράμμισε πως η πολιτική ανατροπή είναι στο χέρι όλων των Ελλήνων, με αφετηρία το κίνημα που χτίζεται με πρωταγωνιστές τους ίδιους.