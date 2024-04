Πολιτική

Καϊλή: Βολές κατά ΠΑΣΟΚ και ΕΕ - “Θα μετακομίσω στην Ιταλία”

Τι είπε η Εύα Καϊλή μεταξύ άλλων για το ΠΑΣΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πότε προτίθεται να μετακομίσει στην Ιταλία.

Την πρόθεσή της να μετακομίσει στην Ιταλία μετά τη λήξη της θητείας της στο Ευρωκοινοβούλιο εξέφρασε η Εύα Καϊλή, μιλώντας στην Corriere Dela Serra.

«Θα έρθω να ζήσω στην Ιταλία, μια χώρα εγγύησης. Η ΕΕ και το κόμμα μου δεν με υπερασπίστηκαν» είπε η Εύα Καϊλή, και πρόσθεσε: «Εγώ βρίσκω τη σιωπή ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξωφρενική για έναν τέτοιο αντισυνταγματικό περιορισμό του δικαιώματός μου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να μιλήσω για όλα όσα έχουν διαρρεύσει και επιβουλεύονται έντεχνα εναντίον μου. Ελπίζοντας σε ένα πολιτικό πλεονέκτημα, η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα και το κόμμα μου S&D, προσπάθησαν, προεκλογικά, να κρύψουν την αδυναμία τους να σεβαστούν τις αρχές της Ένωσης και να διαφυλάξουν τις ελευθερίες και τα προνόμια των βουλευτών. Δημιουργήθηκε ένα επικίνδυνο προηγούμενο που επιτρέπει στη δικαστική εξουσία να ανακατεύεται στην πολιτική, υπονομεύοντας ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου».

«Θα επικεντρωθώ στην τεχνολογική πολιτική και, αν τα πράγματα πάνε όπως τα περιμένω, βλέπω το μέλλον μου στη δέσμευσή μου για τις γυναίκες και τα παιδιά που πέφτουν θύματα αστοχιών του συστήματος» ανέφερε στη συνέχεια.

Όταν ρωτήθηκε εάν στο τέλος της θητείας θα παραμείνει στο Βέλγιο ή θα επιστρέψει στην Ελλάδα, είπε: «Μάλλον θα μετακομίσω στην Ιταλία». Η εφημερίδα τη ρώτησε αν σκοπεύει να μετακομίσει στην Ιταλία «γιατί ο σύντροφός σας είναι Ιταλός;» και η Εύα Καϊλή απάντησε: «Επειδή είναι μια χώρα που τη θεωρώ πατρίδα για διάφορους λόγους και επειδή στην Ιταλία υπάρχει μια όμορφη λέξη, όπως ”εγγύηση”, που πρέπει να μεταφραστεί σε όλη την Ευρώπη. Στην Ιταλία υπάρχουν κάποια κόμματα που αντιτίθενται σε δίκες με πολιτικά κίνητρα και ζητούν σεβασμό του.

