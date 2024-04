Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.

Σήμερα, 26 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Ιερομάρτυρος Βασιλέως επισκόπου Αμασείας.

Οσίων Γλαφύρας και Ιούστας, Καλανδίου και Νέστορος. Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 06:34, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:11. Η Σελήνη είναι 17 ημερών. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Βίοι Αγίων

Ο άγιος Ιερομάρτυς Βασιλέας ήταν επίσκοπος Αμασσίας του Πόντου στα χρόνια του ειδωολάτρη αυτοκράτορα Λικίνιου ο οποίος προσπαθούσε ανεπιτυχώς να εξοντώσει τούς Χριστιανούς. Στους δύσκολους και ταραγμένους αυτούς καιρούς ο Βασιλέας προσπαθούσε, με την πνευματικότητα, το ήθος και θερμή προσευχή του να είναι κοντά στο ποίμνιό του, να το εμψυχώνει και να το ενδυναμώνει. Ένα όμως περιστατικό έφερε αντιμέτωπους τον Επίσκοπο και τον αυτοκράτορα. Η αυτοκράτειρα Κωνσταντία είχε ως ακόλουθό της μία εκλπηκτικής καλλονής νέα κοπέλα, τη Γλαφύρα. Χωρίς να το θέλει η ομορφιά της άναψε τα αμαρτωλά πάθη του Λικίνιου ο οποίος θέλησε να προσβάλει την τιμή της. Η Γλαφύρα διαισθάνθηκε τον κίνδυνο και μία βροχερή νύκτα ντυμένη ανδρικά και με τη βοήθεια της βασίλισσας έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγε στην Αμάσεια, όπου ζήτησε τη βοήθεια και την προστασία του επισκόπου Βασιλέα. Ο άγιος όντως την προστάτευσε και της έδωσε την ευκαιρία να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού. Όταν ο Λικίνιος πληροφορήθηκε το γεγονός έστειλε ανθρώπους του για να φέρουν πίσω τη Γλαφύρα. Ήταν όμως αργά διότι η νεαρή κοπέλα είχε ήδη παραδώσει την τίμια και αγνή ψυχή της στον Πλάστη και Δημιουργό της. Έξαλλος ο Λικίνιος ξέσπασε όλη του την οργή πάνω στον Βασιλέα. Τον έσυραν δέσμιο στη Νικομήδεια και αφού δεν κατόρθωσαν να κάμψουν το αδούλωτο φρόνημά του στο τέλος τον αποκεφάλισαν χαρίζοντάς του μ` αυτό τον τρόπο την ατέρμονη ευτυχία του Παραδείσου. Πηγή: ecclesia.gr