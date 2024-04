Πολιτική

Κασσελάκης: Μπορούμε να είμαστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές

Αποκάλυψε ότι η πολιτική του φιλοδοξία είναι να κυβερνήσει 2 τετραετίες και χαρακτήρισε «βρώμικο» το πολιτικό σύστημα.

Την πεποίθηση του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές επανέλαβε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στον ALPHA, ενώ για τις ευρύτερες επιδιώξεις του ανέφερε ότι διεκδικεί δύο τετραετίες προκειμένου να εφαρμόσει ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν την Ελλάδα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: "δεν γνωρίζουμε αν τώρα είμαστε στο 17%, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που μας δίνουν τόσο ή και μεγαλύτερο ποσοστό και τις γνωρίζουν και στο Μαξίμου. Είναι εφικτό και πιθανό να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτός είναι ο στόχος όχι, μόνο για εμάς αλλά την κοινωνία. Το ιδεολογικό μας στίγμα επειδή είναι ξεκάθαρο, πείθει. Με την κυβέρνηση υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που κερδίζει αλλά για την πλειονότητα υπάρχει στασιμότητα και ανασφάλεια. Το σύνθημα της θα έπρεπε να είναι σταθερά, άτολμα, πουθενά. Το βασικό για εμάς είναι να είμαστε αυθεντικοί και συνεπείς".

Αναφέρθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος και στις επικείμενες ευρωεκλογές λέγοντας: "Είμαι περήφανος για το ψηφοδέλτιο, είναι το πρώτο ψηφοδέλτιο άμεσης δημοκρατίας, δεν επιλέγει ο πρόεδρος για να κρατήσει ισορροπίες. Έχουμε τρεις ανθρώπους με αναπηρία που προέκυψαν από τις προκριματικές εκλογές, έχουμε εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και υπάρχει και η ποσόστωση για τις γυναίκες που είμαι περήφανος που την βρήκα και την εφαρμόζω. Η Ευρώπη στερείται έμπνευσης και λογοδοσίας στον Ευρωπαίο πολίτη, η ΕΕ θεωρείται γραφειοκρατικό λόμπi. Η λογοδοσία είναι πολύ σημαντική. Θα έπρεπε να υπάρχουν πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια και να επιλέγεται η ηγεσία της Κομισιόν από το ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρώπη που θέλουμε πρέπει να είναι πράσινη, κοινωνική, με λιγότερη λιτότητα. Τα 2,5% πλεονάσματα που έχει επιβληθεί στην χώρα είναι αντιπαραγωγικό. Ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι πρόκειται για κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης".

Για το "αυτογκόλ με τη υποψηφιότητα Παπανώτα" απάντησε: "Πήρα μία απόφαση βάση αυτών που άκουσα και ήμουν απολύτως συνεπής με τις απόψεις μου. Από εκεί και μετά για εμάς το θέμα είναι λήξαν. Ο κ. Μητσοτάκης γιατί κρατά αμφιλεγόμενα πρόσωπα που χαϊδεύουν ακροδεξιά αυτιά; Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργεί βάση αρχών. Είμαι και ηγέτης είμαι και για μπύρες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μελλοντικός πρωθυπουργός τους, θα είναι προσιτός, αληθινός, γήινος και θα τους εκπροσωπεί με σοβαρότητα και στιβαρότητα και δεν θα προδώσει τα εθνικά συμφέροντα". 'Ασκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα λέγοντας: " Δεν θέλω να βάλω όλους σε ένα τσουβάλι, υπάρχουν και αξιόλογοι βουλευτές και πολιτικοί. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που απωθεί νέους ανθρώπους από το να εμπλακούν. Θα υπάρχει μία μεγάλη κάθαρση αν πετύχουμε τον σκοπό μας". Για τους αντιπάλους του είπε ότι "δεν είναι πιο πειθαρχημένοι, αλλά έχουν το σύστημα μαζί τους. Ο Αντώνης Σαμαράς στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, προσέβαλε τον κόσμο αλλά τα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν μαζί του μόνο για μία ημέρα".

Ο κ. Κασσελάκης αφού σημείωσε ότι το σύνθημα "πατρίς θρησκεία οικογένεια είναι χουντικό", επέμεινε ότι δεν χαρίζει την πατρίδα την θρησκεία και την οικογένεια και εξήγησε: "είναι λιγότερο οικογενειάρχες ή πιστοί ή πατριώτες οι αριστεροί πολίτες; Ποιος πάλεψε για την πατρίδα. Ναι, είμαι θρήσκος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως πολιτικός δεν διακρίνω αυτό που πιστεύω από τον σεβασμό μου για αυτό που πρεσβευει ο άλλος. Κανείς δεν πρέπει να απολογηθεί για το αν είναι θρήσκος. Υπάρχει ένα στερεότυπο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον της παράδοσης. Δεν ισχύει. Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ισότητας και της προόδου. Θέλουμε να φέρουμε πρόοδο, με φροντίδα προς τους πλέον αδύναμους και εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη".

Για τα περιουσιακά του στοιχεία είπε: "Έχω πολύ λιγότερα από τον Μητσοτάκη. Θα τα παρουσιάσω όλα στον κόσμο πριν τις ευρωεκλογές. Από το τίποτα ξεκίνησα, με το σπαθί μου τα πέτυχα. Τα οικονομικά μου αποτελέσματα είναι εκείνα που μπορεί να δει κανείς σε μία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Είμαι ο πολιτικός με την μεγαλύτερη διαφάνεια". Για τους επικριτές του και τις εταιρείες του στο Ντελαγουέαρ είπε: "Οι εταιρείες δεν φορολογούνται εκεί που ιδρύονται αλλά εκεί που δραστηριοποιούνται. Δεν το ξέρουν; το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η λάσπη. Στην Ελλάδα αν δεν έχεις επώνυμο και κληρονομιά δεν πας πουθενά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Όταν κυβερνήσω θα είμαι προσιτός και ανθρώπινος. Όταν είσαι από τζάκι έχεις αλαζονεία. Φαίνεται η αλαζονεία τους όταν πχ λένε ότι μόνο η ΝΔ μπορεί να εξυπηρετήσει εθνικά συμφέροντα στην Ευρώπη. Το λένε εκείνοι που έχουν καταδικαστεί από το ευρωκοινοβούλιο, δεν ντρέπονται;".

Συνεχίζοντας για το πολιτικό σύστημα ανέφερε: "Το πολιτικό σύστημα είναι πιο βρώμικο από όσο πίστευα. Ο κόσμος δεν το σιχαίνεται άδικα. Υπάρχει διαφθορά. Έχει όμως και ρήγματα. Για αυτό και δεν το φοβάμαι, εμείς χτίζουμε ένα κίνημα και είμαι αισιόδοξος. Το μεγάλο μου στοίχημα είναι να πείσω τον κόσμο ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Την πολιτική την βλέπω σαν λειτούργημα. Δεν είμαι δογματικός. Μετά την είσοδο μου στην πολιτική έχω γίνει πιο διαλλακτικός. Θα ήμουν απογοητευμένος αν είχα συνδιαλλαγεί για να πετύχω κάτι. Τα λάθη μου είναι περισσότερο τακτικής παρά στρατηγικής. Κάνω μαθήματα για να βελτιώσω τα ελληνικά μου".

Σε ερώτημα για τις πολιτικές του φιλοδοξίες είπε ότι επιθυμεί "Δύο θητείες, ώστε να εφαρμόσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, να ενώσουμε όλη την Ελλάδα, να αποκεντρώσουμε, να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν πιστεύω στην επ΄άπειρο δραστηριότητα στη πολιτική. Δεν θα είμαι πάντα πολιτικός, πιστεύω στην ανανέωση. Σε ένα χρονικό διάστημα μίας οκταετίας μπορεί κανείς να κάνει πολλά κακά όπως γίνονται αυτή την στιγμή και πολλά καλά. Δεν είμαι από εκείνους που θεωρούν ότι γεννήθηκαν για να κυβερνήσουν, θέλω να είμαι χρήσιμος και να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό".

