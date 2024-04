Παράξενα

Καλιφόρνια: Σκύλος κυνηγάει το αφεντικό του που τον εγκατέλειψε στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Στο βίντεο φαίνεται ο σκύλος ράτσα Μπουλ Τεριέ, να κυνγάει απεγνωσμένα το αφεντικό του, στους δρόμους της πόλης.

Ένας οδηγός με το κινητό του κατέγραψε την συγκλονιστική που ένας άνδρας εγκατέλειψε το κατοικίδιό του στην μέση του δρόμου στην Καλιφόρνια.

Σε βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο σκύλος ράτσας Μπουλ Τεριέ να κυνηγάει απεγνωσμένα το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του, ενώ αυτός το εγκατέλειψε και φεύγει.

Στο βίντεο μάλιστα φαίνεται το σκυλί να κυνηγάει το αυτοκίνητο του αφεντικού του σε πολλές διαφορετικές οδούς.

Την στιγμή που ο ιδιοκτήτης του το αφήνει, ακούγεται ο οδηγός να λέει πως "Το αφεντικό του τον αφήνει στον δρόμο... Κοίτα! Ω θεέ μου".

Η Destiny Gomez, μια γυναίκα που σώζει αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή επικοινώνησε με τον άντρα που τράβηξε το βίντεο ώστε να βοηθήσει το άτυχο τετράποδο.

