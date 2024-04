Υγεία - Περιβάλλον

Καλλιάνος - Γιατρός “Αττικόν”: Η εισαγωγή στην ΜΕΘ θα ήταν ανεπίτρεπτη διακριτική μεταχείριση

Τι δηλώνει ο γιατρός, που κατηγορείται από την οικογένεια του Δημήτρη Καλλιάνου, ως υπαίτιος για τον θάνατο του, λόγω ιατρικών λαθών.

Μέσω των δικηγορών του θέλησε να απαντήσει ένας από τους γιατρούς που συμμετείχε στην ιατρική ομάδα που διαχειριζόταν την υπόθεση του πατέρα του βουλετή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Καλλιάνου. Ο βουλευτής κατήγγειλε, ότι δεν έβαλαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ούτε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας τον πατέρα του, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει την ζωή του.

Στην δήλωση αναφέρεται ότι «η πολυπλοκότητα των προβλημάτων υγείας του αποθανόντος επέβαλε τη συνεργασία καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου, λοιμωξιολόγου και εντατικολόγου. Η επιστημονική άποψη όλων των ανωτέρω ήταν ότι η τυχόν διασωλήνωση του ασθενούς, χωρίς να υπάρχει απόλυτη ένδειξη, θα αποτελούσε εσφαλμένη ιατρική πράξη, καθώς η αποσωλήνωσή του θα ήταν πρακτικώς αδύνατη».

Συμπλήρωσαν, επίσης, ότι «η εισαγωγή στην Μ.Ε.Θ. μη διασωληνωμένου ασθενούς, που δεν πληρούσε τις ιατρικές προϋποθέσεις και συγχρόνως ήταν συγγενής Βουλευτού, θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη διακριτική μεταχείριση».

Η δήλωση των δικηγόρων του καθηγητή Αγγειοχειρουργικής

Ο εντολέας μας Ι.Κ.,Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, εκφράζει την ειλικρινή του λύπη για τον θάνατο του Δημητρίου Καλλιάνου. Όλοι οι ιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα της υγείας, που είχε ο αποθανών, όπως επιτάσσει το ιατρικό τους καθήκον και όπως λειτουργούν σε όλους τους ασθενείς ανεξαιρέτως.

Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων υγείας του αποθανόντος επέβαλε τη συνεργασία καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου, λοιμωξιολόγου και εντατικολόγου. Η επιστημονική άποψη όλων των ανωτέρω ήταν ότι η τυχόν διασωλήνωση του ασθενούς, χωρίς να υπάρχει απόλυτη ένδειξη, θα αποτελούσε εσφαλμένη ιατρική πράξη, καθώς η αποσωλήνωσή του θα ήταν πρακτικώς αδύνατη.

Η εισαγωγή ασθενών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) διέπεται από αυστηρούς ιατρικούς κανόνες, που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από όλους τους θεράποντες ιατρούς. Η εισαγωγή στην Μ.Ε.Θ. μη διασωληνωμένου ασθενούς, που δεν πληρούσε τις ιατρικές προϋποθέσεις και συγχρόνως ήταν συγγενής Βουλευτού,θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη διακριτική μεταχείριση. Κατά τη διάρκεια της 23ης Απριλίου, ο ασθενής παρουσίασε επιδείνωση και αποφασίστηκε η εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. στις 18.30, αφού προηγήθηκε η διασωλήνωσή του. Δυστυχώς η λίαν επιβαρυμένη υγεία του δεν επέτρεψε την αποφυγή του μοιραίου.

Τη στήριξή της στους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» παρέχει η Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Σε ανακοίνωση που συνυπογράφουν ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος και ο αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Τσιούφης, αναφέρεται ότι «οι καθηγητές όλων των Κλινικών και των Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και της Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, είναι διεθνώς καταξιωμένοι και παρέχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο φροντίδας σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς του Νοσοκομείου».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ αναφέρει:

«Οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που λειτουργούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ", από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του πριν 20 χρόνια, προσφέρουν πολύ υψηλού επιπέδου κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Το Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" χαίρει της μεγάλης εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών, όπως φαίνεται από την πολυάριθμη και καθημερινή προσέλευσή τους και τη συνεχή υψηλή πληρότητά του, αποτελώντας κέντρο αναφοράς για όλη τη χώρα.

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης τονίζουμε ότι οι καθηγητές όλων των Κλινικών και των Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και της Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, είναι διεθνώς καταξιωμένοι και παρέχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο φροντίδας σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς του Νοσοκομείου, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, με αποτελέσματα εφάμιλλα των καλύτερων ιατρικών κέντρων της Ευρώπης. Συνολικά, το Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" είναι ένας κόμβος αριστείας που συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας της Χώρας».

Νωρίτερα ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην υπόθεση λέγοντας πως «Ο κ. Καλλιάνος ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω, κάνοντας λόγο για ακραία ιατρικά λάθη σε ότι αφορά την νοσηλεία του πατέρα του».

«Ο πατέρας του κ. Καλλιάνου, έχασε τη ζωή του παρά τις διαβεβαιώσεις των γιατρών ότι οι εξετάσεις του ήταν πολύ καλές και θα έχει μια βραχυχρόνια νοσηλεία», ανέφερε στη συνέχεια και παρατήρησε ότι «μου έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη», αποδίδοντας του «ακραία υπεράσπιση του συστήματος, αγνοώντας τα γεγονότα».

Υπενθυμίζεται ότι το νοσοκομείο έχει προχωρήσει στην διενέργεια ΕΔΕ. «Σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ανακοινώνουμε σήμερα 25/4/2024 το θάνατο του Δημητρίου Καλλιάνου και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών νοσηλείας του περιστατικού από την ημέρα της εισαγωγής του έως σήμερα, η Διοίκηση του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης» ανέφερε η χθεσινή ανακοίνωση του νοσοκομείου.

