Τροχαίο στη Βουλή – Ιάσονας: Ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ο οδηγός

Ποια ποινή του επιβλήθηκε. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να απορριφθεί το αίτημα της υπεράσπισης για να αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Την καταδίκη του οδηγού, αστυνομικού, του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Βουλής που ενεπλάκη στο τροχαίο με θύμα τον 23χρονου Ιάσωνα Λαλαούνη τον Μάρτιο του 2021 αποφάσισε ομόφωνα το Ά Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή. Η υπεράσπιση ζήτησε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ο εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την απόρριψη της αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης, λέγοντας πως από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε πως ο κατηγορούμενος δεν επιδείκνυε σύννομη συμπεριφορά, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ.

