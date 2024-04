Πολιτική

Γραμμένος για Φλώρο: Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη

Τι δήλωσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Τι επεσήμανε ο δικηγόρος του, για την πρώτη φορά που ενεργοποιείται στην Ελλάδα το συγκεκριμένο άρθρο του Π.Κ.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, βρέθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος.

Ο βουλευτής δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για την τιμωρία του Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος του επιτέθηκε μέσα στην Βουλή.

Σε δήλωσή του ο κ. Γραμμένος τόνισε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ενώ ο δικηγόρος του Θ. Μαντάς υπογράμμισε πως είναι η πρώτη φορά στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης που έχουν μεσολαβήσει, που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος εν ενεργεία βουλευτή για την παράβαση του αδικήματος στο άρθρο 157 του Ποινικού Κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος αφέθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια για το επεισόδιο με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Του επιβλήθηκε ο όρος να μην πλησιάζει στα πενήντα μέτρα τον κο Γραμμένο. Βγαίνοντας ο κ.Φλώρος δήλωσε πως η συμπεριφορά του ως βουλευτή ήταν λανθασμένη.

«Ως γιος εκείνη τη στιγμή ορμώμενος και από το συναίσθημα θεώρησα ότι έπραξα σωστά . Επειδή όμως έχω μια πολύ σημαντική ιδιότητα αυτή του Έλληνα βουλευτή έπραξα απολύτως λάθος . Δεν αρμόζει αυτή η συμπεριφορά σε Έλληνα βουλευτή , για τους χώρους του κοινοβουλίου . Δεν αποτελεί και παράδειγμα για Έλληνα βουλευτή» δήλωσε ο κ. Φλώρος

Η δικηγόρος του κ. Φλώρου, Βάσω Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κατηγορητήριο για γρονθοκόπηση» και ότι ο πελάτης θα υποβάλλει μήνυση κατά του κ. Γραμμένου, για εξύβριση, με τα όσα είπε για τη μητέρα του.

