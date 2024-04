Υγεία - Περιβάλλον

Χρήστος Καλλιάνος: Σκέφθηκα να κάνω άτυπη “ευθανασία” στον πατέρα μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο αδελφός του Γιάννη Καλλιάνου για τον θάνατο του πατέρα τους, στρέφοντας τα “πυρά” του κατά ιατρών του Νοσοκομείου “Αττικόν”, αλλά και του Άδωνι Γεωργιάδη.

-

«Δεν είμαι απλός γιατρός. Είμαι κάτοχος 8 διδακτορικών», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Χρήστος Καλλιάνος, αδελφός του Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος λόγω και των γνώσεων είχε στενότερη επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς του πατέρα τους, στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

«Δεν μπορεί να γίνει σε δωμάτιο ο ακρωτηριασμός του δαχτύλου, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι δίπλα στον θάλαμο, χωρίς να υπάρχει κατάσταση χειρουργείου και δίχως να υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ασθενούς», είπε αναφερόμενος στην καταγγελία που έκανε λίγο νωρίτερα από την ίδια εκπομπή ο αδελφός του.

Ο Χρήστος Καλλιάνος υποστήριξε ότι ενώ βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα του, φοιτητές ιατρικής και ειδικευόμενοι ιατροί ζητούσαν να τους μεταφέρει τις γνώσεις του για σειρά εξετάσεων και για την πορεία του ασθενούς πατέρα του.

«Είδα τον πατέρα μου τον Πέμπτη, ήταν σε κατάσταση σηπτικής καταπληξίας. Κατάλαβα ότι δεν πάει καλά, ζήτησα την βοήθεια του γιατρού, ο οποίος ήταν αλαζονικός και είχε πολύ κακή συμπεριφορά. Ένας αγγειοχειρουργός δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς το είδος της καταπληξίας που μπορεί να έχει ο ασθενής. Μπορεί να το πήρε εγωιστικά που του είπα εγώ τι έχει και του ζήτησα να υπάρχει μια άλλη επεμβατική βοήθεια στον πατέρα μου. Μου είπε ότι στην ΜΕΘ δεν μπαίνει αν δεν είναι διασωληνωμένος, μου έλεγε δηλαδή “αν δεν μπει στην Εντατική διασωληνωμένος, θα μείνει εδώ να πεθάνει”. Ποτέ δεν με αντιμετώπισε σαν γιατρό ούτε ανθρώπινα», είπε ο Χρήστος Καλλιάνος.

Λίγο νωρίτερα, σε δηλώσεις του από το βράδυ της Πέμπτης που προβλήθηκαν στο «Πρωινό», ο Χρήστος Καλλιάνος είπε μεταξύ άλλων, «αισθάνομαι συντετριμμένος, απογοητευμένος και στενοχωρημένος. Χάθηκε ο μπαμπάς άδικα και είμαι και γιατρός και δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Πέθανε λόγω μιας αναλγησίας και αλαζονείας που ήταν συνεχής. Συγκλονίστηκα τόσο πολύ που αναρωτιόμουν αν ήμουν αδαής ή αν αυτοί ήταν άσχετοι».

Σε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση, είπε ότι «σκέφθηκα ακόμη και να φέρω ουσίες από το νοσοκομείο όπου εργάζομαι και να του κάνω ενός τύπου ευθανασία. Η διασωλήνωση του πατέρα μου έγινε για τα μάτια του κόσμου. Στον Άδωνι Γεωργιάδη θα απαντούσα ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ήταν μπροστά, δεν ήταν γιατρός».

Μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο αδελφός του Γιάννης Καλλιάνος, είπε μεταξύ άλλων «Ο γιατρός μου έλεγε ότι είναι εξαιρετικές οι εξετάσεις και όλα πάνε πολύ καλά. Πιστεύω στον Θεό και θα ορκιστώ για αυτά στο δικαστήριο, ενθυμούμενος τον πατέρα μου που έφευγε από την ζωή. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο πατέρας μου πέθανε από λάθη γιατρών. Ο πατέρας μου ήθελε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για να υποστηριχθεί η αναπνοή του, όχι ΜΕΘ. Έπρεπε να μπει στην ΜΑΦ, πριν τον διασωληνώσουν. Μέχρι να τον διασωληνώσουν πέρασαν 4 ημέρες, ήταν διάστημα αρκετό για να σωθεί, αλλά…».

Αίσθηση προκάλεσε και η νέα καταγγελία του Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος είπε «Τον πατέρα μου τον χειρούργησαν μέσα σε ένα απλό δωμάτιο και εκεί πιθανότατα χωρίς ρόμπες χωρίς τίποτα και πήραν το κλαδευτήρι και έκοψαν τον δάχτυλο του πατέρα μου. Δεν έχω πλάτες ούτε επιχειρηματίες ούτε μηχανισμούς ούτε τίποτα. Παλεύω μόνος μου με την δουλειά μου. Είμαι παιδί δύο δημοσίων υπαλλήλων. Του πατέρα μου το δάχτυλο το έκοψαν χωρίς να έχει γίνει ότι έπρεπε να γίνει, να χειρουργηθεί μέσα σε ένα χειρουργείο, σε αποστειρωμένο περιβάλλον. Έχω μηνύματα από άλλους ανθρώπους, που μου λένε για τον γιατρό «γιατί πήγατε εκεί, πέθαναν και οι δικοί μας άνθρωποι μετά από ακρωτηριασμό».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: “Επιδεινώνεται η υγεία του - Προετοιμασίες για την κηδεία του”

Τροχαίο στη Βουλή – Ιάσονας: Ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ο οδηγός

Καταγγελία - Ημαθία: Μαθήτριες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση, ενώ έκαναν ιππασία