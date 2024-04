Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Για περίοδο κατά την οποία μπορούν να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Παρασκευή, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «η Αφροδίτη, που είναι η θεά του έρωτα αλλά και του χρήματος τώρα είναι στον Κριό και όσα παίρνουμε… τα δίνουμε. Τώρα θα περάσει στον Ταύρο και αυτή η θέση είναι πολύ καλή και για τα οικονομικά και για τα συναισθηματικά, που θα έχουν διάρκεια».

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, «Ο Άρης θα περάσει στον Κριό, που σημαίνει τουλάχιστον πως ότι ακούμε θα είναι αληθινό».

Προσέθεσε πάντως ότι «την Πρωτομαγιά, η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα δεν κάνει καλή όψη, αλλά θα τα δούμε αυτά…».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

