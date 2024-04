Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Κυρίαρχοι στην τηλεθέαση και την 17η σεζόν

Σταθερά στην πρώτη θέση της “καρδιάς” του τηλεοπτικού κοινού παραμένει η μακροβιότερη ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Κατά την πολύχρονη πορεία τους, οι «Ράδιο Αρβύλα» έχουν πετύχει κάτι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερα δύσκολο, για την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Όχι μόνο είναι η μακροβιότερη ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά παραμένει στην κορυφή της τηλεθέασης επί 16 χρόνια.

Με καυστική προσέγγιση, ανατρεπτική διάθεση και γλώσσα που… «κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει», οι «Ράδιο Αρβύλα» άφησαν γι’ άλλη μια σεζόν, το αποτύπωμά τους στη σάτιρα. Έγιναν η παρέα, το γέλιο, η σκέψη, αλλά πάνω από όλα η φωνή μας, για τα καλώς και τα κακώς κείμενα της κοινωνίας, της πολιτικής και της τηλεόρασης.

Χθες, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση έριξαν αυλαία ακόμα μίας επιτυχημένης χρονιάς, με την κυριαρχία τους να αποτυπώνεται στον πίνακα τηλεθέασης.

Και τη φετινή σεζόν, οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, με μέσο όρο 21,7%, στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 8,4 μονάδες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η δυναμική της εκπομπής ήταν εντυπωσιακή τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ενώ την παρακολούθησαν έστω και για 1’, κατά μέσο όρο, 1.528.497 τηλεθεατές, στο σύνολο του κοινού.

Και το καινούργιο project των «Ράδιο Αρβύλα», οι «Boomers», που ήρθε… ξαφνικά στις 8 Φεβρουαρίου, από την πρώτη του εμφάνιση στον τηλεοπτικό αγωνιστικό χώρο υπερίσχυσε του ανταγωνισμού στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 19,2% και 5,9 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι, ενώ είχαν μαζί τους κατά μέσο όρο 1.358.010 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Η σαρωτική τους πορεία, όμως, δεν σταματάει εδώ! Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και οι επαναλήψεις του «VINYΛΙΟ Rewind», τα βράδια του Σαββάτου, ήταν πολλές φορές στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω τους τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό των μεγάλων show και παραγωγών.

Πέρα, όμως, από τα νούμερα τηλεθέασης, το σημαντικότερο είναι πως όλες οι εκπομπές της παρέας από τη Θεσσαλονίκη ήταν για μία ακόμα σεζόν πρώτες στην καρδιά και εκτίμηση των τηλεθεατών, οι οποίοι συμμετείχαν και αλληλοεπιδρούσαν με έναν μοναδικό και μαζικό τρόπο, μέσα από χιλιάδες βίντεο και μηνύματα. Γιατί αυτή η αγάπη κρατάει χρόνια!

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», θα είναι κοντά μας και πάλι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

